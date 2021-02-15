«Нам нужна качественная скамейка». Тренер «Тобола» об усилении, первом матче на сборах и новом формате Суперкубка

Главный тренер «Тобола» Григорий Бабаян после товарищеского матча с латвийской РФШ дал интервью пресс-службе клуба.

Встреча прошла в Турции и завершилась со счетом 0:0.

— У нас была большая пауза, мы позже всех начали УТС. Это наш первый матч на сборах в Турции. В первом тайме команда показала хороший футбол, был порядок в обороне, в плане движения команда смотрелась неплохо. Во втором тайме мы поменяли десять человек, вышла другая команда. Было много молодых футболистов. К сожалению, во втором тайме инициативу отдали и очень много позволили сопернику. В целом, учитывая, что мы давно не играли, провели неплохой матч. В данном этапе важно получить нагрузку, важно наиграть тактические связи. Я думаю, в этой игре план мы выполнили, — сказал он.

Команда Тобол Кс

— Григорий Константинович, в целом, как проходит учебно-тренировочный сбор в Турции? Каким был план работы на второй УТС?

— Обычно мы начинали подготовительный период 8−10-января. Но в этом году УТС идет с задержкой на две недели — это очень много. Первый сбор прошел в Костанае, в котором делали акцент на физическую подготовку. Тренировались два раза в день. Утром выполняли силовые упражнения, а вечером работали с мячами. На втором сборе у «Тобола» запланировано четыре игры. К сожалению, не все команды сейчас находятся в Анталье. Мы хотим, по возможности, играть с сильными соперниками. Хотели найти сильные команды, но это сейчас невозможно по той причине, что многие уже уехали. Надо отметить, первые два соперника «Тобола» довольно серьезного уровня. Сейчас важно, чтобы все игроки получали игровое время и правильно его использовали. У нас еще впереди игры Суперкубка. Это новый опыт для нас, мы должны правильно подготовиться, конечно, не хотелось бы сильно форсировать подготовку, нам важно сейчас выполнить всю запланированную программу.

— Что скажете о новом формате Суперкубка РК?

— Новый формат Суперкубка очень интересный, такого опыта еще не было. Единственная проблема, с которой мы сейчас столкнулись, — это подготовка к этому турниру. Так как стадион в Туркестане нам не дают для тренировочного процесса, у нас остается один единственный вариант — база БИИК в Шымкенте. Проблема в том, что добираться до Туркестана порядка двух часов. Каждый день ездить на тренировки, возвращаться обратно в Шымкент — это определенно сложно. Сейчас ищем выход из этой ситуации. Плюс еще качество полей на БИИК под вопросом. Я не думаю, что в феврале поля в идеальном состоянии. Не хочу, чтобы все наработанное здесь, там растеряли. Поэтому нам важно все правильно расписать и четко проанализировать. Сделать правильные выводы, нельзя допускать ошибок.

— Вы провели уже несколько тренировок с командой. Какие позиции, на Ваш взгляд, нуждаются в усилении?

— Как известно, в Казахстане сокращено финансирование футбола, поэтому ряд команд столкнулись с трудностями в кадровом плане. У нас тоже ряд футболистов покинули команду. И те футболисты, вокруг которых строилась вся игра команды, последние три года, сейчас их нет. В первую очередь, это центральная ось: организаторы атак и разрушители.

Не нужно забывать, что мы представляем Казахстан в Лиге конференции. Поэтому нам нужна качественная скамейка. А сейчас заполучить хорошего футболиста очень сложно, так как у многих команд есть финансовые трудности.

— Многих интересует вопрос о воспитанниках клуба, получат ли они шанс в этом сезоне?