«Кайсар» захотел увести у участника еврокубков игрока сборной Армении

Полузащитник сборной Армении по футболу Соломон Удо находится на просмотре в карагандинском «Шахтере», сообщает Meta-ratings. kz.

Команда Кайсар

Но 25-летним опорным полузащитником из Нигерии активно интересуется «Кайсар». Кызылординцы намерены переманить к себе воспитанника знаменитой академии Aspire, защищавшего цвета ряда армянских клубов.

Карагандинцы два дня назад уже подписали на эту позицию серба Вука Митошевича, поэтому не станут удерживать Удо, если он пожелает перебраться к «волкам».