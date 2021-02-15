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10:12 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» захотел увести у участника еврокубков игрока сборной Армении

Команда на эту позицию уже имеет футболиста.

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Полузащитник сборной Армении по футболу Соломон Удо находится на просмотре в карагандинском «Шахтере», сообщает Meta-ratings.kz.

Команда
Кайсар

Но 25-летним опорным полузащитником из Нигерии активно интересуется «Кайсар». Кызылординцы намерены переманить к себе воспитанника знаменитой академии Aspire, защищавшего цвета ряда армянских клубов.

Карагандинцы два дня назад уже подписали на эту позицию серба Вука Митошевича, поэтому не станут удерживать Удо, если он пожелает перебраться к «волкам».

Напомним, что «Шахтер» завершил сезон 2020 года на четвертом месте и заполучил путевку в Лигу конференций — новый турнир УЕФА. В межсезонье новым главным тренером «горняков» стал Али Алиев, на этом посту он сменил другого молодого казахстанца Константина Горовенко.

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