Клуб КПЛ анонсировал приезд кандидата в сборную Казахстана

Казахстанский футболист Магомед Парагульгов скоро присоединится к «Акжайыку» на УТС в Турции, сообщает пресс-служба уральского клуба.

Команда Акжайык

Последним клубом 26-летнего полузащитника был кипрский «Эрмис». В этой команде он играл с сентября, подписав контракт до 31 мая 2021 года. С того момента успел провести семь игр в чемпионате, результативными действиями не отметился. В декабре покинул ее, поскольку футболистам задерживали зарплату, а также не продлевали визы легионерам.

Свою карьеру уроженец Алматы начинал в «Спартаке» из Семея. Также играл за «Кайрат», «Иртыш» и «Кайсар». Обучался в академии «Оле Бразил», а еще получал футбольное образование в Бельгии. Имеет в активе два матча за сборную Казахстана.