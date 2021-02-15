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07:51 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ анонсировал приезд кандидата в сборную Казахстана

Хавбек обучался в академии «Оле Бразил».

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Казахстанский футболист Магомед Парагульгов скоро присоединится к «Акжайыку» на УТС в Турции, сообщает пресс-служба уральского клуба.

Команда
Акжайык

Последним клубом 26-летнего полузащитника был кипрский «Эрмис». В этой команде он играл с сентября, подписав контракт до 31 мая 2021 года. С того момента успел провести семь игр в чемпионате, результативными действиями не отметился. В декабре покинул ее, поскольку футболистам задерживали зарплату, а также не продлевали визы легионерам.

Свою карьеру уроженец Алматы начинал в «Спартаке» из Семея. Также играл за «Кайрат», «Иртыш» и «Кайсар». Обучался в академии «Оле Бразил», а еще получал футбольное образование в Бельгии. Имеет в активе два матча за сборную Казахстана.

Напомним, что «Акжайык» является одним из кандидатов на участие в КПЛ-2021. В межсезонье уральцы на пост главного тренера назначили 43-летнего украинца Владимира Мазяра, который в сезоне 2018 года уже был наставником клуба.

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