Футболист сборной Казахстана продлил контракт с «Астаной» и согласился на понижение зарплаты

«Астана» договорилась с футболистом сборной Казахстана Абзалом Бейсебековым о продлении контракта. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

Команда Астана

Отмечается, что игрок согласился на существенное понижение заработной платы.

28-летний Бейсебеков выступает за столичный клуб с 2012 года. Также играл за «Кайрат», «Восток» и польскую «Корону».

В сборную Казахстана привлекается с 2014 года. До этого защищал цвета юношеских и молодежной сборных страны.