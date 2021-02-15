Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Вест Хэм Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:30
Бавария
Арминия
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Парма
Футбол. Зарубежный
23:00
Челси
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Кадис
Атлетик
Футбол. Зарубежный
14.02
Вильярреал
Бетис
12
Все события
Фоторепортажи
20Прыжковый фестиваль на Кубке Первого канала
14Луис Адриано завоевал Кубок Либертадорес
11:35 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана продлил контракт с «Астаной» и согласился на понижение зарплаты

Два года назад он признавался лучшим защитником страны.

Наверх

«Астана» договорилась с футболистом сборной Казахстана Абзалом Бейсебековым о продлении контракта. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

Команда
Астана

Отмечается, что игрок согласился на существенное понижение заработной платы.

28-летний Бейсебеков выступает за столичный клуб с 2012 года. Также играл за «Кайрат», «Восток» и польскую «Корону».

В сборную Казахстана привлекается с 2014 года. До этого защищал цвета юношеских и молодежной сборных страны.

Лучший правый защитник КПЛ-2018 по версии ПФЛК. В январе 2019-го по итогам опроса болельщиков «Астаны» признан лучшим правым защитником в истории клуба.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Овечкин бессилен против главного врага «Вашингтона»
Расходы СБР на восстановление прав превысили 1 млн евро
Объяснен провал сборной России на чемпионате мира по биатлону
Датский баскетболист подписал контракт с ЦСКА
Норвежский футболист перешел в ЦСКА
Против проведения Игр выступили 56 процентов японских компаний
Рюкзак-антидождь и другие товары для весны
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь