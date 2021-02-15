Футболист сборной Казахстана продлил контракт с «Астаной» и согласился на понижение зарплаты
Два года назад он признавался лучшим защитником страны.
Два года назад он признавался лучшим защитником страны.
«Астана» договорилась с футболистом сборной Казахстана Абзалом Бейсебековым о продлении контракта. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем
Отмечается, что игрок согласился на существенное понижение заработной платы.
28-летний Бейсебеков выступает за столичный клуб с 2012 года. Также играл за «Кайрат», «Восток» и польскую «Корону».
В сборную Казахстана привлекается с 2014 года. До этого защищал цвета юношеских и молодежной сборных страны.
Лучший правый защитник КПЛ-2018 по версии ПФЛК. В январе 2019-го по итогам опроса болельщиков «Астаны» признан лучшим правым защитником в истории клуба.