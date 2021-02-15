Определились полуфинальные пары Суперкубка Казахстана по футболу

Сегодня, 15 февраля, состоялась жеребьевка Суперкубка Казахстана по футболу сезона 2021 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Кайрат

По ее итогам в полуфиналах сыграют «Тобол» — «Кайрат», «Шахтер» — «Астана». Встречи пройдут 2—3 марта .

Матч за третье место состоится 5 марта, а финал — 6 числа. Все игры пройдут в Туркестане.

При этом все клубы без исключения получили проект календаря на чемпионат страны 2021 года, который возьмет старт 13 марта.