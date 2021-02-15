Определились полуфинальные пары Суперкубка Казахстана по футболу
Турнир пройдет по новому формату.
Турнир пройдет по новому формату.
Сегодня, 15 февраля, состоялась жеребьевка Суперкубка Казахстана по футболу сезона 2021 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По ее итогам в полуфиналах сыграют «Тобол» — «Кайрат», «Шахтер» — «Астана». Встречи пройдут
Матч за третье место состоится 5 марта, а финал — 6 числа. Все игры пройдут в Туркестане.
При этом все клубы без исключения получили проект календаря на чемпионат страны 2021 года, который возьмет старт 13 марта.
Напомним, что в сезоне 2020 года «Кайрат» впервые за 16 лет выиграл «золото» КПЛ. «Тобол» финишировал на втором месте, «Астана» на третьем, а «Шахтер» стал четвертым.