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13:11 (мск), источник: Vesti.kz

Определились полуфинальные пары Суперкубка Казахстана по футболу

Турнир пройдет по новому формату.

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Сегодня, 15 февраля, состоялась жеребьевка Суперкубка Казахстана по футболу сезона 2021 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Кайрат

По ее итогам в полуфиналах сыграют «Тобол» — «Кайрат», «Шахтер» — «Астана». Встречи пройдут 2—3 марта.

Матч за третье место состоится 5 марта, а финал — 6 числа. Все игры пройдут в Туркестане.

При этом все клубы без исключения получили проект календаря на чемпионат страны 2021 года, который возьмет старт 13 марта.

Напомним, что в сезоне 2020 года «Кайрат» впервые за 16 лет выиграл «золото» КПЛ. «Тобол» финишировал на втором месте, «Астана» на третьем, а «Шахтер» стал четвертым.

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