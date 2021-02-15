Поигравший за «Кайрат» и сборную Казахстана футболист вернулся в бывший клуб из чемпионата России

Нападающий Тимур Байжанов прибыл в расположение кокшетауского «Окжетпеса» на сборах в Турции. Об этом сообщает Meta-ratings. kz.

Воспитанник павлодарского футбола летом прошлого года пополнил клуб второго российского дивизиона — «Тюмень», однако не сыграл за него ни одного матча.

В феврале текущего года Байжанов покинул «Тюмень» во время сочинского сбора и присоединился к «Окжетпесу», за который играл в период 2018—2019 годов.

К слову, главный тренер синегорцев Сергей Попков трудился в «Тюмени» в должности ассистента главного тренера.

Ранее Байжанов также выступал за «Ак Булак», «Казахмыс», «Кайсар», «Кайрат», «Экибастуз», «Спартак», «Кызыл-Жар СК», «Тараз» и «Иртыш». Провел один матч за сборную Казахстана в 2013 году.