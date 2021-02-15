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14:48 (мск), источник: Vesti.kz

Поигравший за «Кайрат» и сборную Казахстана футболист вернулся в бывший клуб из чемпионата России

Он — воспитанник павлодарского футбола.

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Нападающий Тимур Байжанов прибыл в расположение кокшетауского «Окжетпеса» на сборах в Турции. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

Воспитанник павлодарского футбола летом прошлого года пополнил клуб второго российского дивизиона — «Тюмень», однако не сыграл за него ни одного матча.

В феврале текущего года Байжанов покинул «Тюмень» во время сочинского сбора и присоединился к «Окжетпесу», за который играл в период 2018—2019 годов.

К слову, главный тренер синегорцев Сергей Попков трудился в «Тюмени» в должности ассистента главного тренера.

Ранее Байжанов также выступал за «Ак Булак», «Казахмыс», «Кайсар», «Кайрат», «Экибастуз», «Спартак», «Кызыл-Жар СК», «Тараз» и «Иртыш». Провел один матч за сборную Казахстана в 2013 году.

Напомним, что кокшетауская команда по итогам предыдущего сезона вылетела в первую лигу, финишировав на последнем, 11-м месте в КПЛ.

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