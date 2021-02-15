Стал лучшим бомбардиром и получил казахстанский паспорт. Игорь Зенькович может провести десятый сезон в КПЛ

Кандидат на участие в КПЛ «Акжайык» просматривает нескольких потенциальных новичков. Среди них нападающий Игорь Зенькович, который в 2012 и 2013 годах уже играл за уральцев. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему игрок стал знаковым для этого коллектива и что дал ему западноказахстанский клуб.

Белорусский футболист, имеющий гражданство Казахстана, выступает в нашей стране больше, чем на родине — девять лет против шести.

Перед сезоном-2012 Зенькович присоединился к «Акжайыку». Это был его первый клуб в Казахстане. Белорус сполна оправдал приглашение, забив десять мячей и сделав пять ассистов в 26 матчах КПЛ. Это почти треть из 34 голов команды в том сезоне. В гонке бомбардиров он разделил второе место с Танатом Нусербаевым из «Астаны» и уступил лишь Улугбеку Бакаеву («Иртыш»), у которого было 14 забитых мячей.

Команда Акжайык

В 2013-м «Акжайык» вылетел из КПЛ, сам Зенькович выступал за клуб половину сезона. Но, несмотря на это, белорус практически сумел повторить показатели предыдущего года — девять голов и два ассиста. Благодаря этому Зенькович уже летом перебрался в стан чемпиона Казахстана — карагандинского «Шахтера» — и помог «горнякам» выбить из Лиги чемпионов своих соотечественников из борисовского БАТЭ. В ответном матче он отправил единственный мяч в ворота чемпиона Беларуси.

В остальных встречах еврокубков Зенькович больше не забивал, но в КПЛ отличился шесть раз, доведя количество своих голов в премьер-лиге до 15. Тогда он стал лучшим бомбардиром чемпионата.

В дальнейшем Зенькович уже не повторял подобных показателей. После «Шахтера» он выступал за «Актобе» (дважды), «Тобол», «Тараз», ездил в первую лигу чемпионата Турции, где забил два гола за «Элазигспор», брал паузу в карьере, после чего играл в «Атырау», «Кайсаре» и «Кызыл-Жар СК». В премьер-лиге за все это время он отметился забитыми мячами 52 раза. В сезонах-2019 и 2020 в составе «Кайсара» и «Кызыл-Жар СК» он не смог открыть голевой счет. Возможно, это получится сделать в КПЛ-2021.

Отметим, что, получив паспорт нашей страны, Зенькович изъявлял желание выступать за сборную, но стать игроком национальной команды ему не довелось. В своей карьере он выступал за сборные Беларуси U19 и U21.

Безусловно, для «Акжайыка» он является знаковым игроком — одним из лучших форвардов, который получил шанс выступить в еврокубках и надолго закрепится в премьер-лиге.