Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Вест Хэм Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:30
Бавария
Арминия
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Парма
Футбол. Зарубежный
23:00
Челси
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Кадис
Атлетик
Футбол. Зарубежный
14.02
Вильярреал
Бетис
12
Все события
Фоторепортажи
20Прыжковый фестиваль на Кубке Первого канала
12Кокорин дебютировал в «Фиорентине»
15:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» может подписать футболиста из MLS

Это очень опытный защитник.

Наверх

ФК «Астана» были предложены услуги вице-капитана сборной Грузии и «Сан-Хосе Эртквейкс» Гурама Кашия, передает meta-ratings.kz.

Команда
Астана

33-летний грузин является звездой нидерландского клуба «Витесс», в составе которого провел 244 матча за восемь лет.

В 2018 году защитник перебрался в MLS, подписав многолетний контракт с «Сан-Хосе Эртквейкс».

Отмечается, что в США грузинский футболист заскучал, в связи с чем захотел вернуться в европейский футбол.

«Астана» же заинтересовалась возможностью подписать опытного исполнителя, имеющего в своем активе 77 матчей за национальную команду.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Овечкин бессилен против главного врага «Вашингтона»
Бывший футболист «Зенита» перешел в ЦСКА на правах аренды
Объяснен провал сборной России на чемпионате мира по биатлону
Футболист «Зенита» пропустит как минимум месяц из-за травмы
Норвежский футболист перешел в ЦСКА
Почему UFC может предложить Хабибу бой с другим чемпионом
Рюкзак-антидождь и другие товары для весны
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь