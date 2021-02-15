«Астана» может подписать футболиста из MLS

ФК «Астана» были предложены услуги вице-капитана сборной Грузии и «Сан-Хосе Эртквейкс» Гурама Кашия, передает meta-ratings. kz.

Команда Астана

33-летний грузин является звездой нидерландского клуба «Витесс», в составе которого провел 244 матча за восемь лет.

В 2018 году защитник перебрался в MLS, подписав многолетний контракт с «Сан-Хосе Эртквейкс».

Отмечается, что в США грузинский футболист заскучал, в связи с чем захотел вернуться в европейский футбол.