«Астана» проведет два матча с клубами чемпионата России

Обе игры состоятся 17 февраля. Тренерский штаб принял решение, что «Астана» будет играть двумя составами. По какому принципу будет разделение, не сообщается.

Встречи состоятся в рамках предсезонных сборов в Турции. В 14:00 по времени Нур-Султана состоится матч с клубом ФНЛ «Балтика» (Калининград), который занимает девятое место в чемпионате. А в 20:00 подопечные Андрея Тихонова будут противостоять футболистам московского «Торпедо» — одного из лидеров ФНЛ, который возглавляет экс-защитник сборной России Сергей Игнашевич.