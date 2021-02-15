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16:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» проведет два матча с клубами чемпионата России

Казахстанская команда сыграет двумя составами.

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ФК «Астана» проведет матчи двумя составами с «Балтикой» и «Торпедо», сообщается на сайте клуба.

Команда
Астана

Обе игры состоятся 17 февраля. Тренерский штаб принял решение, что «Астана» будет играть двумя составами. По какому принципу будет разделение, не сообщается.

Встречи состоятся в рамках предсезонных сборов в Турции. В 14:00 по времени Нур-Султана состоится матч с клубом ФНЛ «Балтика» (Калининград), который занимает девятое место в чемпионате. А в 20:00 подопечные Андрея Тихонова будут противостоять футболистам московского «Торпедо» — одного из лидеров ФНЛ, который возглавляет экс-защитник сборной России Сергей Игнашевич.

Напомним, ранее «Астана» одержала первую победу в контрольном матче на УТС, обыграв российскую «Чайку» со счетом 2:1.

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