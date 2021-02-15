«Астана» проведет два матча с клубами чемпионата России
Казахстанская команда сыграет двумя составами.
Казахстанская команда сыграет двумя составами.
ФК «Астана» проведет матчи двумя составами с «Балтикой» и «Торпедо», сообщается на сайте клуба.
Обе игры состоятся 17 февраля. Тренерский штаб принял решение, что «Астана» будет играть двумя составами. По какому принципу будет разделение, не сообщается.
Встречи состоятся в рамках предсезонных сборов в Турции. В 14:00 по времени
Напомним, ранее «Астана» одержала первую победу в контрольном матче на УТС, обыграв российскую «Чайку» со счетом 2:1.