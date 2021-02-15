Куат в «Астане», Сейдахмет в «Ордабасы»? Кто из игроков сборной Казахстана в поиске нового клуба
Среди них как опытные, так и молодые футболисты.
Среди них как опытные, так и молодые футболисты.
Межсезонье в чемпионате Казахстана продолжается, и некоторые трансферные интриги не теряют актуальность. Корреспондент Vesti.kz составил список из пяти игроков национальной сборной, которые
Максим Федин
Вингер сборной Казахстана после достаточно среднего сезона в «Кайсаре» совершил попытку закрепиться в российском «Урале», но, сыграв несколько контрольных матчей за клуб из Екатеринбурга, не убедил тренерский штаб. Цель играть в Европе
Исламбек Куат
«Химки» не взяли на сбор, в «Астане» не принимают болельщики, в «Кайрате» не рассматривают на замену Гуральски. Удивительная ситуация в карьере одного из ведущих полузащитников сборной Казахстана. Вероятно, у Куата есть варианты в ФНЛ, но прошлым летом он уходил из «Оренбурга» не для того, чтобы через полгода переехать в тот же второй российский дивизион. Реальными претендентами на опытного опорника остаются казахстанские клубы, включая «Астану», «Ордабасы» и «Актобе».
Олжас Керимжанов
Центральный защитник, который стал регулярно призываться в сборную при Михале Билеке, вдруг оказался не столь востребован, как это предполагалось. После глобальной перестройки состава «Жетысу» Керимжанов стал свободным агентом. Несмотря на многочисленные слухи об интересе команд из первой шестерки, игрок поехал в новый и достаточно загадочный проект — «Туран». Вероятно, это еще не окончательный выбор, поскольку при всем уважении к «Турану», из состава новичка КПЛ Керимжанову вновь попасть в сборную будет весьма непросто.
Аслан Дарабаев
Один из самых вариативных казахстанских полузащитников
Еркебулан Сейдахмет
История с возможным переходом в «Ордабасы» выглядит для Еркебулана не совсем органично. «Ордабасы» — клуб с амбициями, там не сопоставимая с «Кайратом», но, опять же, весьма серьезная конкуренция. Единственный плюс — тренерский штаб. Седнев умеет работать с молодыми игроками, а Смаков благодаря своему авторитету может «разбудить» одного из главных талантов страны. Но продолжительная пауза по будущему Сейдахмета уже начинает настораживать, через пару недель в Казахстане стартует новый сезон, а нападающий