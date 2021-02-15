Куат в «Астане», Сейдахмет в «Ордабасы»? Кто из игроков сборной Казахстана в поиске нового клуба

Межсезонье в чемпионате Казахстана продолжается, и некоторые трансферные интриги не теряют актуальность. Корреспондент Vesti.kz составил список из пяти игроков национальной сборной, которые по-прежнему находятся в неопределенном статусе и не знают, где точно продолжат карьеру.

Максим Федин

Вингер сборной Казахстана после достаточно среднего сезона в «Кайсаре» совершил попытку закрепиться в российском «Урале», но, сыграв несколько контрольных матчей за клуб из Екатеринбурга, не убедил тренерский штаб. Цель играть в Европе по-прежнему актуальна для игрока, но, скорее всего, Максим без проблем трудоустроится в Казахстане и проведет еще один сезон в КПЛ.

Команда Казахстан

Исламбек Куат

«Химки» не взяли на сбор, в «Астане» не принимают болельщики, в «Кайрате» не рассматривают на замену Гуральски. Удивительная ситуация в карьере одного из ведущих полузащитников сборной Казахстана. Вероятно, у Куата есть варианты в ФНЛ, но прошлым летом он уходил из «Оренбурга» не для того, чтобы через полгода переехать в тот же второй российский дивизион. Реальными претендентами на опытного опорника остаются казахстанские клубы, включая «Астану», «Ордабасы» и «Актобе».

Олжас Керимжанов

Центральный защитник, который стал регулярно призываться в сборную при Михале Билеке, вдруг оказался не столь востребован, как это предполагалось. После глобальной перестройки состава «Жетысу» Керимжанов стал свободным агентом. Несмотря на многочисленные слухи об интересе команд из первой шестерки, игрок поехал в новый и достаточно загадочный проект — «Туран». Вероятно, это еще не окончательный выбор, поскольку при всем уважении к «Турану», из состава новичка КПЛ Керимжанову вновь попасть в сборную будет весьма непросто.

Аслан Дарабаев

Один из самых вариативных казахстанских полузащитников по-прежнему официально не объявлен игроком какого-либо клуба КПЛ. Хавбека сватали то в «Шахтер», то в «Каспий», но пока подтвержденных новостей о контракте нет. Не исключено, что Дарабаев все-таки окажется в клубе из лидирующего пула, ведь его карьера еще далека от завершения как по возрастным данным, так и по функциональным.

Еркебулан Сейдахмет