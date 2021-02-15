Внешнее спокойствие, доверие молодым и мастер-классы на тренировках. Что изменилось при Тихонове в «Астане»

Россиянин в 2009 году в качестве футболиста выступал за столичный «Локомотив», который, спустя два года, был переименован в «Астану» и стал тем клубом, который сегодня все прекрасно знают, причем не только в Казахстане.

Возглавив команду в 2020 году, Тихонов стал первым специалистом в истории клуба, кто и сыграл в футболке столичных, и тренировал коллектив. Учитывая то, что «Астане» всего 12 лет, даже удивительно, что в истории уже есть человек, примеривший на себя обе роли.

Результаты команды изменить в один миг невозможно, каким бы крутым ни был тренер. Даже мировым клубам с деньгами и сильным специалистам не сразу удается наладить все процессы, вспомнить хотя бы приход Юргена Клоппа на пост наставника «Ливерпуля». Тихонов присоединился к клубу и завершил сезон в качестве главного тренера. Результаты не самые стабильные, хоть временами и была видна положительная динамика, зато внутри коллектива изменился микроклимат.

При Михале Билеке и Поле Эшуорте создавалось ощущение, что игроки и тренер не являются единым механизмом, но, а Тихонов, даже если присмотреться со стороны, довольно резво взял все в свои руки. После первых же игр он ввел что-то вроде послематчевой традиции — все игроки, включая тех, кто просидел в запасе вместе с тренером, объединяются в круг в центре поля и единым порывом создают громкий клич «Астана!».

На тренировках, что немаловажно, Андрей не просто присутствует, а принимает в них непосредственное участие. Талант, как говорится, не пропьешь, а зная, каким сильным был Тихонов футболистом, понятное дело, что к 50 годам полностью свою форму он растерять не мог. Поэтому мастер-классы молодым игрокам идут только на пользу.

Говоря о молодых игроках, нельзя не вспомнить, как Тихонов лично отбирал себе на тренировки футболистов из дубля «Астаны», изучал их, наблюдал за ними. Это все не прошло бесследно. С самого начала учебно-тренировочных сборов перед стартом нового сезона тренер решил, что обязательно допустит к основе 18-летнего воспитанника Мейрамбека Калмырза.

Игрок, как говорят люди из команды, действительно произвел великолепное впечатление на Тихонова. Тренер видит в нем потенциал и верит в него. Под конец сезона-2020 Андрей не забыл испытать и тех, кто в прошлом году выступал на правах аренды за другие клубы. Там же он и познакомился с защитником Саги Советом, полузащитниками Жасланом Каиркеновым и Львом Скворцовым, а также нападающим Владиславом Прокопенко, которые также отправились на сборы в Турцию.

Еще можно отметить, что наличие Тихонова на тренерском мостике клуба добавляет дополнительный интерес к «Астане» из России. Даже после сыгранных контрольных матчей было заметно, какое внимание уделялось Андрею от команд-соперников и болельщиков. Первую товарищескую игру «Астана» провела с «Химками», за которые Тихонов отыграл несколько лет.

Бывает, его критикуют за то, что он не соответствует уровню «Астаны». Но делать выводы, все же, рановато. Тихонов не является одним из тех тренеров, который видит в этой деятельности себя постоянно. Поэтому за последние четыре с лишним года он проработал лишь в двух командах. Да, это были не топовые клубы России, а даже представители второго дивизиона. Зато он добрался с «Енисеем» до стыковых матчей за выход в РПЛ, а спустя год вывел в высший дивизион «Крылья Советов».

По тренерскому опыту (именно в роли главного наставника) все еще можно сказать, что Тихонов находится на начальном пути. У него не было ощутимых провалов, а не показать результатов в высшем дивизионе сразу после выхода из второго — случай довольно частый. Поэтому и опыт в Самаре нельзя назвать плохим. Вполне возможно, что свой тренерский потенциал Андрей раскроет как раз в «Астане» и именно с молодыми игроками.

В любом случае, говорить о том, что Тихонов плохой тактик или бесперспективный тренер — рано. Поэтому этот сезон может показать многое, ну, а его внешняя уверенность в команде добавляет предстоящему чемпионату еще больше интереса со стороны болельщиков, многие из которых уже успели приуныть.