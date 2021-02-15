«Миранчук — игрок-вспышка, не лидер. А Кокорин не нужен «Фиорентине»

72-летний Россано Доннини — один из самых уважаемых в Италии спортивных журналистов из числа тех, что пишут о международном футболе. Он поделился своим мнением об Алексее Миранчуке, Александре Кокорине и Элдоре Шомуродове.

Миранчук

— Как вы оцениваете роль Алексея Миранчука в нынешней «Аталанте»?

— Это игрок основной обоймы, регулярно выходящий на замену и иногда появляющийся в стартовом составе. Думаю, что пока происходит то, чего и ждали в Бергамо: Миранчук привыкает к серии А и адаптируется в «Аталанте» без претензий на что-то выдающееся. На данном этапе «Аталанте» этого, думаю, хватает, а как пойдет дальше, зависит от самого Алексея. Если Миранчуку хватит стабильности, наглости и терпения, чтобы стать в Бергамо стабильным игроком стартового состава, будет лучше и ему самому, и сборной России. Если же не хватит, Алексей всегда может вернуться в чемпионат России, откуда уезжал звездой. Тут очень многое теперь зависит от мотивации игрока и его желания «умирать» на тренировках: Джан Пьеро Гасперини дает ему немало шансов проявить себя, но это не бесконечный процесс.

Команда Аталанта

— Вы ведь видели игру Миранчука живьем в России, верно? Чем Алексей образца «Локомотива» отличается от нынешнего?

— Летом 2019 года я побывал в Москве на матче за Суперкубок России, в котором «Локомотив» выиграл у «Зенита»: Миранчук сделал дубль и принес трофей своему клубу. Понятно, что Алексея многие тогда назвали главным героем встречи. А в целом в том «Локомотиве» Миранчук чувствовал себя уютно и был любимчиком тренера, тогда как в «Аталанте» ему пришлось все начинать с нуля и в условиях дикой конкуренции. Вот в этом главное отличие! Кстати, мне вот лично более системным и важным игроком того «Локомотива» казался Крыховяк. Не спорю, что у Миранчука немалый талант, но он до сих пор больше видится мне игроком-вспышкой, нежели лидером.

Если не ошибаюсь, Миранчук не является лидером и в сборной России, которая, при всем к ней уважении после ЧМ-2018, вовсе не входит сегодня в число ведущих команд Европы. Алексей любит и умеет хладнокровно использовать свои голевые моменты, как он показал тогда против «Зенита» и в некоторых матчах за «Аталанту». Но Гасперини нужно большее: ему нужна стабильность, ему нужна большая вовлеченность в процесс игры, ему нужно больше злости. Если Алексей прибавит в этих моментах, то выйдет на иной качественный уровень, чего я ему и желаю.

Команда Дженоа

Шомуродов

— Если переход Миранчука получился довольно громким, то появление Элдора Шомуродова в «Дженоа» прошло почти незаметно. Между тем узбекский форвард быстрее адаптировался к серии А. Чем вы это объясните?

— Конкуренция и уровень исполнителей в «Аталанте» объективно выше, чем в «Дженоа»: клуб из Бергамо играет в Лиге чемпионов, а команда из Генуи борется за выживание в серии А. Плюс Миранчука авансом преподнесли прессе и болельщикам как усиление, от которого многого ждут и требуют, а Шомуродов приехал в Геную темной лошадкой, которую знали только специалисты. Не будем еще забывать, что Миранчук приехал в Бергамо с травмой, а потом получил ковид, так что у него были и немалые объективные проблемы с игровой практикой помимо субъективных. А вот Шомуродова стали ставить в состав почти сразу, при этом Маттиа Дестро на тот момент еще не раззабивался, как сейчас, да и Горан Пандев не успел набрать нужные кондиции.

— Это сказалось?

— Шомуродов получил в итоге много игровой практики и, надо отдать ему должное, воспользовался своим шансом и приятно удивил. Если в самом начале могло показаться, что «Дженоа» купил кота в мешке, то теперь президент клуба Энрико Прециози потирает руки: стоимость Шомуродова должна возрасти. Да, он не похож на забивного нападающего, но выполняет огромный объем черновой работы и помогает забивать другим. В «Дженоа» Элдора очень сейчас ценят.

Команда Фиорентина

Кокорин

— Знаю, что вы с особым вниманием следите за «Фиорентиной». Как оцениваете трансфер Александра Кокорина?

— Очень странный! И это точно не тот игрок, который нужен был нынешней «Фиорентине» прямо сейчас. Признаться, очень удивлен появлением Кокорина во Флоренции. Да, он был у вас большим талантом. Да, он подавал большие надежды, и его много хвалили, но когда это было?! Еще до известной истории с судом и тюрьмой у него ведь случилась серьезная травма, а после выхода на свободу Кокорин сыграл несколько месяцев за скромный «Сочи», тогда как в «Спартаке» ничем себя не проявил. Насколько я знаю, в сборной России Кокорина давно нет, а в каком физическом состоянии он сейчас находится, никто пока понять не может. И вот такого игрока берут в команду, которая борется за выживание?!

— Как, кстати, «Фиорентина» докатилась до такой жизни?

— Думаю, что существуют серьезные изъяны в управлении клубом и командой. А селекция вызывает столько вопросов, что разговоры о смене спортивного директора становятся все более настойчивыми. На сегодняшний день у «Фиорентины» целых три (!) тренера находятся на зарплате: помимо Чезаре Пранделли это еще и Винченцо Монтелла с Беппе Якини. Полный бардак! При этом у всех троих, включая Пранделли, контракты заканчиваются предстоящим летом, как и у спортивного директора Даниэле Праде.

И кто сейчас скажет, кто будет главным тренером и спортивным директором в новом сезоне?! Да еще команда набита ветеранами, которые уже не могут, даже если хотят, решать серьезные задачи. Плюс несколько ведущих игроков высказывают желание уйти. И вот в такую кризисную команду приехал растренированный и известный нелюбовью к режиму Кокорин! Наверное, старый я стал, чего-то просто уже не понимаю в современном футболе…

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий Кокорин дебютировал в «Фиорентине»

— Считаете, что у Кокорина вообще нет никакой перспективы в «Фиорентине»?