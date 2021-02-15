«Астана» объявила о подписании лидера сборной Армении

Ароян является воспитанником «Пюника», в составе которого трижды выигрывал чемпионат Армении и пять раз Кубок страны. ​Также он выступал в чемпионате Ирана за «Падидех» и играл в России, где провел более 60 матчей за «Урал» и «Тамбов». За сборную Армении 28-летний защитник сыграл 55 матчей, в которых отличился два раза.