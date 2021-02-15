«Астана» объявила о подписании лидера сборной Армении
Защитник и
Защитник и
Ароян является воспитанником «Пюника», в составе которого трижды выигрывал чемпионат Армении и пять раз Кубок страны. Также он выступал в чемпионате Ирана за «Падидех» и играл в России, где провел более 60 матчей за «Урал» и «Тамбов». За сборную Армении 28-летний защитник сыграл 55 матчей, в которых отличился два раза.
Отмечается, что Ароян уже дважды имел возможность опробовать газон «Астана Арены» — в 2014 в составе «Пюника» он играл против «Астаны» в квалификации Лиги Европы, а в 2017 уже в составе сборной Армении провел матч против сборной Казахстана.