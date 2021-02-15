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20:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» объявила о подписании лидера сборной Армении

Защитник и вице-капитан сборной Армении Вараздат Ароян стал новым игроком ФК «Астана», сообщается на сайте клуба. Сегодня, 15 февраля, он поставил подпись под контрактом.

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Ароян является воспитанником «Пюника», в составе которого трижды выигрывал чемпионат Армении и пять раз Кубок страны. ​Также он выступал в чемпионате Ирана за «Падидех» и играл в России, где провел более 60 матчей за «Урал» и «Тамбов». За сборную Армении 28-летний защитник сыграл 55 матчей, в которых отличился два раза.

Отмечается, что Ароян уже дважды имел возможность опробовать газон «Астана Арены» — в 2014 в составе «Пюника» он играл против «Астаны» в квалификации Лиги Европы, а в 2017 уже в составе сборной Армении провел матч против сборной Казахстана.

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