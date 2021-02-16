«Бавария» сенсационно не смогла обыграть 16-ю команду бундеслиги
«Бавария» в матче 21-го тура чемпионата Германии сыграла вничью с «Арминией» со счетом 3:3.
«Бавария» в матче 21-го тура чемпионата Германии сыграла вничью с «Арминией» со счетом 3:3.
В составе гостей отличились Мишел Влап, Амос Пипер и Кристиан Гебауэр. Действующий чемпион страны ответил точными ударами Роберта Левандовски, Корентена Толиссо и Альфонсо Дэвиса. При этом баварская команда проигрывала перед перерывом со счетом 0:2.
После этого матча «Бавария» с 49 очками расположилась на первом месте в турнирной таблице, «Арминия» с 18 очками — на 16-й строчке.