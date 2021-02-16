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01:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Челси» победил «Ньюкасл» и вернулся в топ-4 АПЛ

«Челси» в матче 24-го тура чемпионата Англии обыграл «Ньюкасл» со счетом 2:0.

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Источник: AFP 2020

Отличились форварды Оливье Жиру и Тимо Вернер.

После этого матча «Челси» с 42 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Ньюкасл» с 25 очками — на 17-й строчке.

20 февраля команда Томаса Тухеля сыграет в гостях против «Саутгемптона» в АПЛ. «Ньюкасл» 21 февраля на выезде проведет матч с «Манчестер Юнайтед».

Челси
2:0
Первый тайм: 2:0
Ньюкасл Юнайтед
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