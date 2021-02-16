«Челси» победил «Ньюкасл» и вернулся в топ-4 АПЛ
«Челси» в матче 24-го тура чемпионата Англии обыграл «Ньюкасл» со счетом 2:0.
«Челси» в матче 24-го тура чемпионата Англии обыграл «Ньюкасл» со счетом 2:0.
Отличились форварды Оливье Жиру и Тимо Вернер.
После этого матча «Челси» с 42 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Ньюкасл» с 25 очками — на 17-й строчке.
20 февраля команда Томаса Тухеля сыграет в гостях против «Саутгемптона» в АПЛ. «Ньюкасл» 21 февраля на выезде проведет матч с «Манчестер Юнайтед».