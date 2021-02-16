Алаба 16 февраля объявит об уходе из «Баварии» по окончании контракта

Как сообщает Bild, австрийский футболист официально объявит о решении покинуть «Баварию» по окончании сезона.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо в твиттере сообщил, что Алаба достиг устной договоренности о переходе в «Реал». Стороны вели переговоры с начала января этого года и достигли устной договоренности о сотрудничестве. Защитник подпишет с мадридцами контракт до лета 2025 года.

Отмечается, что «Челси», «Ливерпуль» и ряд других клубов все еще пытаются убедить Алабу, но для игрока приоритетом является присоединение к «Реалу».

Напомним, в январе Marca сообщила, что летом Алаба перейдет в «Реал», заключив четырехлетний контракт, по которому будет получать 11 млн евро в год. Позже отец футболиста опроверг эту информацию.

В нынешнем сезоне Алаба забил в 20 матчах немецкой Бундеслиги два гола. Действующий контракт 28-летнего австрийца с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.