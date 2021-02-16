Алаба 16 февраля объявит об уходе из «Баварии» по окончании контракта
Защитник «Баварии» Давид Алаба во вторник, 16 февраля, объявит об уходе из мюнхенского клуба.
Защитник «Баварии» Давид Алаба во вторник, 16 февраля, объявит об уходе из мюнхенского клуба.
Как сообщает Bild, австрийский футболист официально объявит о решении покинуть «Баварию» по окончании сезона.
Ранее инсайдер Фабрицио Романо в твиттере сообщил, что Алаба достиг устной договоренности о переходе в «Реал». Стороны вели переговоры с начала января этого года и достигли устной договоренности о сотрудничестве. Защитник подпишет с мадридцами контракт до лета 2025 года.
Напомним, в январе Marca сообщила, что летом Алаба перейдет в «Реал», заключив четырехлетний контракт, по которому будет получать 11 млн евро в год. Позже отец футболиста опроверг эту информацию.
В нынешнем сезоне Алаба забил в 20 матчах немецкой Бундеслиги два гола. Действующий контракт 28-летнего австрийца с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.