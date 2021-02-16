АПЛ представила новый мяч от Nike на финальную часть сезона-2020/21
Английская
Английская
Модель разработана компанией Nike и получила название Flight. Мяч, который выполнен в белых и синих тонах со специальным изображением, разработан для последней трети сезона.
«Модель отличается уникальной графикой, которая призвана отобразить интенсивность завершающих этапов
Команды начнут играть новым мячом начиная с 25-го тура АПЛ. Первым матчем станет встреча «Вулверхэмптон» — «Лидс Юнайтед». Игра состоится 19 февраля, начало — в 23:00 мск.