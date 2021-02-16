АПЛ представила новый мяч от Nike на финальную часть сезона-2020/21

Модель разработана компанией Nike и получила название Flight. Мяч, который выполнен в белых и синих тонах со специальным изображением, разработан для последней трети сезона.

«Модель отличается уникальной графикой, которая призвана отобразить интенсивность завершающих этапов Премьер-лиги, когда фокус команд и игроков сужается, и трофей уже появляется на горизонте», — говорится в заявлении АПЛ.