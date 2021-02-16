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09:50 (мск), источник: Sport24

АПЛ представила новый мяч от Nike на финальную часть сезона-2020/21

Английская Премьер-лига на официальном сайте представила новый мяч.

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Во время загрузки произошла ошибка.

Модель разработана компанией Nike и получила название Flight. Мяч, который выполнен в белых и синих тонах со специальным изображением, разработан для последней трети сезона.

«Модель отличается уникальной графикой, которая призвана отобразить интенсивность завершающих этапов Премьер-лиги, когда фокус команд и игроков сужается, и трофей уже появляется на горизонте», — говорится в заявлении АПЛ.

Команды начнут играть новым мячом начиная с 25-го тура АПЛ. Первым матчем станет встреча «Вулверхэмптон» — «Лидс Юнайтед». Игра состоится 19 февраля, начало — в 23:00 мск.

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