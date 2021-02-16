Несколько игроков «Тоттенхэма» недовольны Жозе Моуринью
Ряд игроков «Тоттенхэм Хотспур» недовольны главным тренером клуба Жозе Моуринью, сообщает Daily Mail.
Ряд игроков «Тоттенхэм Хотспур» недовольны главным тренером клуба Жозе Моуринью, сообщает Daily Mail.
По данным источника, в лондонском клубе есть несколько игроков, которые разочарованы в тренере. Отмечается, что недавняя ситуация вокруг Деле Алли и Гарета Бэйла застала игроков клуба врасплох. Ранее Моуринью публично критиковал Алли за его игру в матче Кубка английской лиги. Также сообщалось, что у специалиста натянутые отношения с Бэйлом.
К тому же отмечается, что «Тоттенхэм» не планирует в ближайшее время увольнять тренера, поскольку специалисту нужно будет выплатить серьёзную компенсацию за досрочное расторжение контракта.
«Тоттенхэм» в последних пяти матчах английской