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10:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Несколько игроков «Тоттенхэма» недовольны Жозе Моуринью

Ряд игроков «Тоттенхэм Хотспур» недовольны главным тренером клуба Жозе Моуринью, сообщает Daily Mail.

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Источник: AFP 2020

По данным источника, в лондонском клубе есть несколько игроков, которые разочарованы в тренере. Отмечается, что недавняя ситуация вокруг Деле Алли и Гарета Бэйла застала игроков клуба врасплох. Ранее Моуринью публично критиковал Алли за его игру в матче Кубка английской лиги. Также сообщалось, что у специалиста натянутые отношения с Бэйлом.

К тому же отмечается, что «Тоттенхэм» не планирует в ближайшее время увольнять тренера, поскольку специалисту нужно будет выплатить серьёзную компенсацию за досрочное расторжение контракта.

«Тоттенхэм» в последних пяти матчах английской Премьер-лиги потерпел четыре поражения. После 23 матчей лондонцы, набрав 36 очков, занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата и отстают от зоны еврокубков на три очка. Также «шпоры» на днях вылетели из Кубка Англии, проиграв в 1/8 финала «Эвертону» (4:5 ДВ).

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