Источник: «Фиорентина» не позволит Кокорину пользоваться услугами массажиста Колесникова

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По информации «РБ Спорт», велика вероятность, что «Фиорентина» не допустит его к работе с футболистом.

«В клубе были несколько удивлены прилету Колесникова. Клуб разработал для нападающего специальную программу тренировок, которая должна позволить в кратчайшие сроки подвести его к пригодной для выступлений в Серии А форме. «Фиорентина» отрицает, что Колесников будет работать с Кокориным. Клуб выделил ему персонального переводчика и водителя, других людей рядом с ним в клубе видеть не планируют.

Кокорин официально не просил дать Колесникову разрешение работать с ним индивидуально. В клубе уверены, что массажист игроку не нужен. И в данной ситуации какие-либо процедуры будут возможны только в тайне от клуба, но в Италии это приведет к огромному скандалу. По всей видимости, в скором времени Колесникову придется вернуться, — пишет источник.