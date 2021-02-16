Источник: «Фиорентина» не позволит Кокорину пользоваться услугами массажиста Колесникова
Массажист Сергей Колесников, давно и плотно работающий с нападающим Александром Кокориным, уже находится в Италии.
Массажист Сергей Колесников, давно и плотно работающий с нападающим Александром Кокориным, уже находится в Италии.
По информации «РБ Спорт», велика вероятность, что «Фиорентина» не допустит его к работе с футболистом.
«В клубе были несколько удивлены прилету Колесникова. Клуб разработал для нападающего специальную программу тренировок, которая должна позволить в кратчайшие сроки подвести его к пригодной для выступлений в Серии А форме. «Фиорентина» отрицает, что Колесников будет работать с Кокориным. Клуб выделил ему персонального переводчика и водителя, других людей рядом с ним в клубе видеть не планируют.
Кокорин официально не просил дать Колесникову разрешение работать с ним индивидуально. В клубе уверены, что массажист игроку не нужен. И в данной ситуации