Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
РБ Лейпциг
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
23:00
Барселона
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
15.02
Челси
Ньюкасл Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
15.02
Кадис
Атлетик
04
Футбол. Зарубежный
15.02
Верона
Парма
21
Футбол. Зарубежный
15.02
Бавария
Арминия
33
Все события
Фоторепортажи
15Итоги зимнего трансферного окна в Европе
17Том Брэди выиграл свой седьмой Супербоул
10:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Жозе Моуринью признан лучшим тренером XXI века по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список лучших футбольных тренеров XXI века.

Наверх
Источник: AP 2020

Лучшим тренером был признан Жозе Моуринью. Он четыре раза выигрывал награду лучшего тренера мира — (в 2004, 2005, 2010, 2012 годах). Также на протяжении последних 16 лет португальский специалист регулярно входит в топ-10 лучших тренеров мира. На втором месте расположился наставник национальной команды Германии Йохаим Лёв, который становился лучшим тренером в 2014 и 2017 годах. Третье место между собой поделили Алекс Фергюсон и Хосеп Гвардиола.

Следом расположились Арсен Венгер, Карло Анчелотти и Висенте дель Боске, Диего Симеоне, Дидье Дешам, Марсело Бьельса, Фабио Капелло и Гус Хиддиник.

 Самые сексуальные фигуристки России собрались в Москве!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Теннисист из Владикавказа переписал историю Australian Open
Русские творят сенсацию в Канаде. Зуб и Дадонов добили «Торонто»
Дуэль Месси и Мбаппе, поражение «Ливерпуля»: Топ ставок дня
В Америке смакуют крутое спасение русского вратаря в НХЛ (видео)
«Фиорентина» не даст Кокорину пользоваться услугами массажиста
Несколько игроков «Тоттенхэма» недовольны Жозе Моуринью
В Канаде установлен рекорд по продолжительности игры в хоккей
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь