Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
РБ Лейпциг
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
23:00
Барселона
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
15.02
Челси
Ньюкасл Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
15.02
Кадис
Атлетик
04
Футбол. Зарубежный
15.02
Верона
Парма
21
Футбол. Зарубежный
15.02
Бавария
Арминия
33
Все события
Фоторепортажи
17Загитова и Медведева в одном кадре
90Медведева улетела в космос, Загитова зажгла фаеры, Трусову закидали бананами. Главные фото Кубка Первого канала
11:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван лучший футбольный тренер XXI века

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего тренера мира в XXI веке. Об этом сообщается на сайте организации.

Наверх
Источник: AP 2020

Первое место в рейтинге занял наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. На второй позиции оказался главный тренер сборной Германии Йоахим Лев. Третье место поделили Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон.

В десятку лучших тренеров мира также вошли Арсен Венгер, Карло Анчелотти, Висенте дель Боске, Диего Симеоне, Дидье Дешам, Марсело Бьелса и Фабио Капелло.

58-летний Моуринью дважды приводил свои команды к победам в Лиге чемпионов, по разу выигрывал Кубок УЕФА и Лигу Европы. В его активе также восемь чемпионских титулов в четырех европейских первенствах. «Тоттенхэм» португалец возглавляет с ноября 2019 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Девушка-боец ММА снялась в купальнике и нарвалась на критику
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Теннисист из Владикавказа переписал историю Australian Open
Русские творят сенсацию в Канаде. Зуб и Дадонов добили «Торонто»
Дуэль Месси и Мбаппе, поражение «Ливерпуля»: Топ ставок дня
В Америке смакуют крутое спасение русского вратаря в НХЛ (видео)
«Фиорентина» не даст Кокорину пользоваться услугами массажиста
Несколько игроков «Тоттенхэма» недовольны Жозе Моуринью
В Канаде установлен рекорд по продолжительности игры в хоккей
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь