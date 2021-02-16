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15:17 (мск), источник: Sport24

Жоау Фелиш вылечился от коронавируса

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш вылечился от коронавируса и может приступить к тренировкам с командой. Об этом сообщает Marca. Тест 21-летнего футболиста показал отрицательный результат.

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Источник: Sport24

Коронавирусом португалец заболел 3 февраля. Спустя пять дней стало известно, что еще два игрока «Атлетико» сдали положительные тесты. Речь об Экторе Эррере и Тома Лемаре.

Ближайший матч «Атлетико» проведет 17 февраля против «Леванте». Жоау Фелиш может принять участие в этой встрече, если будет включен в заявку на игру.

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