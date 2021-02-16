Алаба заявил, что летом уйдет из «Баварии»

28-летнего австрийца спросили, как давно он решил перейти в другой клуб и была ли возможность остаться в мюнхенской команде.

«Я принял решение две недели назад, — подчеркнул Алаба. — Мы обсуждали возможное продление контракта, после чего я попросил время на размышления и решил, что мне пора перейти в другой клуб, мне нужно новое испытание».

Австриец пришел в «Баварию» в 2008 году. За 12 лет футболист стал девятикратным чемпионом Германии, двухкратным победителем Лиги чемпионов, шестикратным обладателем Кубка страны и выиграл клубный чемпионат мира.