Травма лидера «Кайрата» и переход игрока европейской сборной в «Астану». Как проходит межсезонье в КПЛ

Клубы казахстанской премьер-лиги продолжают подготовку к сезону. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о последних новостях из стана команд КПЛ в период межсезонья.

Команда Кайрат

«Кайрат»

Алматинцы начали третий сбор. Он, как и второй, проходит в Турции. На предыдущем УТС чемпион Казахстана уступил московскому «Динамо» (0:2), российскому клубу «Крылья Советов» (2:3), а также украинским «Александрии» (1:4) и «Руху» (0:2). Лишь с черногорской «Будучностью» была зафиксирована ничья — 2:2.

Третий сбор стартовал 14 февраля. В его рамках «Кайрат» проведет матчи с российскими клубами: «Чайкой» (17 февраля), «Нижним Новгородом» (19 февраля), «Рубином» (21 февраля) и «Ротором» (23 февраля). УТС завершится 27 февраля. Второго марта команда Алексея Шпилевского в полуфинале Суперкубка встретится с «Тоболом». Розыгрыш турнира, где также выступят «Астана» и «Шахтер», пройдет в Туркестане.

Впрочем, главные новости из «Кайрата» касаются кадровых проблем. Один из лидеров клуба Яцек Гуральски в матче с «Рухом» получил травму и выбыл на длительный срок. Полузащитник сборной Польши, скорее всего, пропустит значительную часть сезона, а также чемпионат Европы и квалификацию Лиги чемпионов. Пока алматинцы никого не подписали.

«Тобол»

Костанайцы, избежавшие трансферного бана, десятого февраля начали сборы в Турции. 14 февраля команда Григория Бабаняна сыграла первый матч против латвийского клуба РФШ. Встреча завершилась нулевой ничьей. 17 февраля команда встретится с грузинской «Дилой», 20 февраля проведет матч с «Оренбургом», а 23 с клубом «Олимп-Долгопрудный».

По имеющейся информации, костанайцы должны подписать контракт с экс-игроком «Ливерпуля» и «Тараза» Тони Силвой.

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«Астана»

«Астана» проводит сборы в Турции, где недавно обыграла «Чайку» (2:1) — голами отметились находящийся на просмотре Семир Смайлагич и Тигран Барсегян. До этого столичный клуб уступил «Химкам» — 1:4. 17 февраля «Астана» двумя составами сыграет с «Балтикой» и «Торпедо».

Команда Андрея Тихонова потеряла очередного лидера — исландца Рунара Мар Сигурьонссона, который после разрыва контракта по обоюдному согласию перешел в румынский «ЧФР».

Помимо Смайлагича в расположении клуба находятся Роман Муртазаев и Марк Гурман. Оба в разное время выступали за столичный клуб. Гурман в матче с «Химками» получил повреждение и покинул поле.

К настоящему моменту «Астана» заключила соглашения с экс-вратарем «Кайсара» Александром Заруцким и защитником сборной Армении Вараздатом Арояном.

«Шахтер»

Карагандинцы на сборах в Турции провели поединки против грозненского «Ахмата» и грузинского «Сагурали». Российскому клубу подопечные Али Алиева уступили 0:1, а игра с грузинами, где в стартовом составе вышли 11 воспитанников местного футбола, завершилась вничью — 1:1. Еще один матч против клуба «Крылья Советов» был перенесен из-за непогоды.

Что касается трансферов, то «горняками» был переподписан ганский защитник Гидеон Баа, кроме того к клубу присоединился экс-игрок «Актобе» Вук Митошевич.

«Ордабасы»

Шымкентский клуб на сборах в Турции провел три матча. Команда Александра Седнева обыграла «Новбахор» из Узбекистана — 2:1, разгромила владикавказскую «Аланию» — 5:2 и потерпела поражение от московского «Динамо» со счетом 1:2.

Высокую результативность показал лучший бомбардир КПЛ-2020 Жоао Пауло, забивший пять мячей. В игре с «Аланией» бразилец отметился покером и отличился голом в матче с «Динамо».

Не обошлось и без печальных новостей. У форварда Тохтара Жангылышбая произошел разрыв ахиллова сухожилия. Футболист был прооперирован в Стамбуле и, возможно, сроки его восстановления окажутся длительными.

«Жетысу»

Талдыкорганцы пятого февраля приступили к сборам в Турции. Команда Рината Алюетова нанесла поражение сопернику из России — ФК «Олимп-Долгопрудный» (2:0). По одному голу на счету игроков многих клубов КПЛ Александра Кислицына и Рауля Джалилова.

17 февраля талдыкорганы должны сыграть с грузинским «Телави».

«Кайсар»

Главная новость, касающаяся кызылодинского клуба, не может не радовать его поклонников — с «Кайсара» сняли временный запрет на регистрацию новичков.

Ранее бан ввела судебная палата ФИФА, отреагировавшая на заявление бывшего игрока «волков» Ивана Пешича. Однако международная ассоциация CAS в Лозанне (Швейцария) поддержала апелляцию «Кайсара», и он получил право подписывать и регистрировать игроков во время трансферного окна.

Отмечается, что клуб приглашал на просмотр армянского нападающего Гегама Кадымяна, ставшего в сезоне-2020 лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси, и еще ряд игроков, некоторые из них покинули расположение команды. В недавнем матче против «Факела», представляющего российскую ФНЛ «Кайсар», уступил со счетом 0:4.

15 февраля клуб начал заключительные сборы в Турции, которые продлятся до конца месяца. В планах у команды Султана Абильдаева шесть контрольных матчей.

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«Тараз»

Жамбыльский клуб должен подписать экс-игрока «Жетысу» Ненада Адамовича. Также в расположении команды находятся игроки с опытом выступлений в Португалии и Финляндии, Коджо Кассе Альфонс и Фэйт Фрайдэй Обилор.

Тем временем просмотр в «Таразе» провалил экс-игрок многих клубов КПЛ с сборной Казахстана Жамбыл Кукеев.

Что касается контрольных поединков, то подопечные Вардана Минасяна уступили соперникам из России, клубам «Краснодар-3» (0:1) и «Спартак-2» (0:3), а также оказались бессильны против грузинской «Шукуры» — 0:1.

«Кызыл-Жар СК»

Северяне на сборах в Турции проведут еще четыре матча. Команда Андрея Карповича 17 февраля встретится с российским «Акроном», 21 февраля с латвийской «Валмиерой», украинским клубом «Полесье» (25 февраля) и «Истиклолом» из Таджикистана. Матч запланирован на третье марта.

13 февраля в матче с «Ленинградцем» петропавловцы уступили со счетом 1:2.

«Каспий»

В расположении актауского клуба, который сохранил прописку в КПЛ, на просмотре находится несколько игроков. В частности, сообщается об экс-форварде «Иртыша» и «Шахтера» Руслане Мингазове, российском форварде Давиде Караеве, французском полузащитнике Шафрике Тигудже и сербском игроке Николе Цуцкиче, который выступал за «Актобе».

18 февраля «Каспий» сыграет с «Аланией». А 12 февраля актаусцы обыграли «Кубань» со счетом 3:0. По разу отличились Алмас Арменов, а также Караев и Тигуджа.

«Атырау»

«Нефтяники» находятся на сборах в Турции, где недавно уступили украинскому клубу «Агробизнес» — 0:1.

«Актобе»

Пятикратные чемпионы Казахстана после возвращения в КПЛ ведут активную подготовительную и трансферную деятельность под руководством белоруса Алексея Баги. Клуб вернул из «Астаны» своего воспитанника Дидара Жалмукана и подписал экс-игрока столичой команды Юрия Перцуха.

Кроме того, в «Актобе» перешел экс-игрок «Каспия» Еркебулан Нургалиев и бывшие футболисты белорусского БАТЭ Эрвен Мукам и Боян Дубайич. Еще несколько игроков находятся в клубе на просмотре.

Что касается товарищеских матчей, то в игре с «Аланией» подопечные Баги уступили со счетом 3:4.

Хет-трик в этой встрече на счету Максима Самородова. Поединок с «Ленинградцем» завершился вничью — 1:1. Гол забил Мукам. Матч был прерван на 84-й минуте из-за потасовки. Кроме того, «красно-белые» уступили московскому клубу «Динамо-2».

«Арыс»

Футбольный клуб «Арыс» из Туркестанской области, который должен быть переименован в «Туран», продолжает подготовку к участию в КПЛ. В расположении команды появилось несколько игроков, ранее выступавших в казахстанской премьер-лиге.

Также с командой тренируется Милан Стоянович, игравший ранее за «Шахтер» и «Окжетпес».

На сборах «Арыс» уступил ФК «Ингулец» из Украины — 0:2 и польскому «Видзеву» — 2:3, а завершил вничью матч с грузинской «Чихурой» — 1:1.

«Акжайык»

В расположении уральского клуба по различной информации находятся несколько игроков.

Сообщается, что в клуб может перейти бывший игрок «Акжайыка» Игорь Зенькович, украинский вратарь Сергей Литовченко, а также бывший футболист «Кайрата» и «Тараза» Самат Сарсенов, который последний сезон провел в Латвии и казахстанец Магомед Парагульгов, выступавший недавно на Кипре.

В недавнем матче уральцы разгромили «Ноа Юрмала» из Латвии со счетом 4:0.



Напомним, казахстанская премьер-лига была расширена с 12 клубов до 14. В минувшем сезоне чемпионом КПЛ стал алматинский «Кайрат», впервые за 16 лет выигравший «золото». Серебряные награды завоевал «Тобол», а бронзовые — «Астана». Единственным неудачником премьер-лиги стал кокшетауский «Окжетпес».