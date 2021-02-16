Травма лидера «Кайрата» и переход игрока европейской сборной в «Астану». Как проходит межсезонье в КПЛ
В премьер-лиге-2021 выступят 14 клубов.
В премьер-лиге-2021 выступят 14 клубов.
Клубы казахстанской
«Кайрат»
Алматинцы начали третий сбор. Он, как и второй, проходит в Турции. На предыдущем УТС чемпион Казахстана уступил московскому «Динамо» (0:2), российскому клубу «Крылья Советов» (2:3), а также украинским «Александрии» (1:4) и «Руху» (0:2). Лишь с черногорской «Будучностью» была зафиксирована ничья — 2:2.
Третий сбор стартовал 14 февраля. В его рамках «Кайрат» проведет матчи с российскими клубами: «Чайкой» (17 февраля), «Нижним Новгородом» (19 февраля), «Рубином» (21 февраля) и «Ротором» (23 февраля). УТС завершится 27 февраля. Второго марта команда Алексея Шпилевского в полуфинале Суперкубка встретится с «Тоболом». Розыгрыш турнира, где также выступят «Астана» и «Шахтер», пройдет в Туркестане.
Впрочем, главные новости из «Кайрата» касаются кадровых проблем. Один из лидеров клуба Яцек Гуральски в матче с «Рухом» получил травму и выбыл на длительный срок. Полузащитник сборной Польши, скорее всего, пропустит значительную часть сезона, а также чемпионат Европы и квалификацию Лиги чемпионов. Пока алматинцы никого не подписали.
«Тобол»
Костанайцы, избежавшие трансферного бана, десятого февраля начали сборы в Турции. 14 февраля команда Григория Бабаняна сыграла первый матч против латвийского клуба РФШ. Встреча завершилась нулевой ничьей. 17 февраля команда встретится с грузинской «Дилой», 20 февраля проведет матч с «Оренбургом», а 23 с клубом «Олимп-Долгопрудный».
По имеющейся информации, костанайцы должны подписать контракт с
«Астана»
«Астана» проводит сборы в Турции, где недавно обыграла «Чайку» (2:1) — голами отметились находящийся на просмотре Семир Смайлагич и Тигран Барсегян. До этого столичный клуб уступил «Химкам» — 1:4. 17 февраля «Астана» двумя составами сыграет с «Балтикой» и «Торпедо».
Команда Андрея Тихонова потеряла очередного лидера — исландца Рунара Мар Сигурьонссона, который после разрыва контракта по обоюдному согласию перешел в румынский «ЧФР».
Помимо Смайлагича в расположении клуба находятся Роман Муртазаев и Марк Гурман. Оба в разное время выступали за столичный клуб. Гурман в матче с «Химками» получил повреждение и покинул поле.
К настоящему моменту «Астана» заключила соглашения с
«Шахтер»
Карагандинцы на сборах в Турции провели поединки против грозненского «Ахмата» и грузинского «Сагурали». Российскому клубу подопечные Али Алиева уступили 0:1, а игра с грузинами, где в стартовом составе вышли 11 воспитанников местного футбола, завершилась вничью — 1:1. Еще один матч против клуба «Крылья Советов» был перенесен
Что касается трансферов, то «горняками» был переподписан ганский защитник Гидеон Баа, кроме того к клубу присоединился
«Ордабасы»
Шымкентский клуб на сборах в Турции провел три матча. Команда Александра Седнева обыграла «Новбахор» из Узбекистана — 2:1, разгромила владикавказскую «Аланию» — 5:2 и потерпела поражение от московского «Динамо» со счетом 1:2.
Высокую результативность показал лучший бомбардир КПЛ-2020 Жоао Пауло, забивший пять мячей. В игре с «Аланией» бразилец отметился покером и отличился голом в матче с «Динамо».
Не обошлось и без печальных новостей. У форварда Тохтара Жангылышбая произошел разрыв ахиллова сухожилия. Футболист был прооперирован в Стамбуле и, возможно, сроки его восстановления окажутся длительными.
«Жетысу»
Талдыкорганцы пятого февраля приступили к сборам в Турции. Команда Рината Алюетова нанесла поражение сопернику из России — ФК «Олимп-Долгопрудный» (2:0). По одному голу на счету игроков многих клубов КПЛ Александра Кислицына и Рауля Джалилова.
17 февраля талдыкорганы должны сыграть с грузинским «Телави».
«Кайсар»
Главная новость, касающаяся кызылодинского клуба, не может не радовать его поклонников — с «Кайсара» сняли временный запрет на регистрацию новичков.
Ранее бан ввела судебная палата ФИФА, отреагировавшая на заявление бывшего игрока «волков» Ивана Пешича. Однако международная ассоциация CAS в Лозанне (Швейцария) поддержала апелляцию «Кайсара», и он получил право подписывать и регистрировать игроков во время трансферного окна.
Отмечается, что клуб приглашал на просмотр армянского нападающего Гегама Кадымяна, ставшего в сезоне-2020 лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси, и еще ряд игроков, некоторые из них покинули расположение команды. В недавнем матче против «Факела», представляющего российскую ФНЛ «Кайсар», уступил со счетом 0:4.
15 февраля клуб начал заключительные сборы в Турции, которые продлятся до конца месяца. В планах у команды Султана Абильдаева шесть контрольных матчей.
«Тараз»
Жамбыльский клуб должен подписать
Тем временем просмотр в «Таразе» провалил
Что касается контрольных поединков, то подопечные Вардана Минасяна уступили соперникам из России, клубам «Краснодар-3» (0:1) и «Спартак-2» (0:3), а также оказались бессильны против грузинской «Шукуры» — 0:1.
«Кызыл-Жар СК»
Северяне на сборах в Турции проведут еще четыре матча. Команда Андрея Карповича 17 февраля встретится с российским «Акроном», 21 февраля с латвийской «Валмиерой», украинским клубом «Полесье» (25 февраля) и «Истиклолом» из Таджикистана. Матч запланирован на третье марта.
13 февраля в матче с «Ленинградцем» петропавловцы уступили со счетом 1:2.
«Каспий»
В расположении актауского клуба, который сохранил прописку в КПЛ, на просмотре находится несколько игроков. В частности, сообщается об
18 февраля «Каспий» сыграет с «Аланией». А 12 февраля актаусцы обыграли «Кубань» со счетом 3:0. По разу отличились Алмас Арменов, а также Караев и Тигуджа.
«Атырау»
«Нефтяники» находятся на сборах в Турции, где недавно уступили украинскому клубу «Агробизнес» — 0:1.
«Актобе»
Пятикратные чемпионы Казахстана после возвращения в КПЛ ведут активную подготовительную и трансферную деятельность под руководством белоруса Алексея Баги. Клуб вернул из «Астаны» своего воспитанника Дидара Жалмукана и подписал
Кроме того, в «Актобе» перешел
Что касается товарищеских матчей, то в игре с «Аланией» подопечные Баги уступили со счетом 3:4.
«Арыс»
Футбольный клуб «Арыс» из Туркестанской области, который должен быть переименован в «Туран», продолжает подготовку к участию в КПЛ. В расположении команды появилось несколько игроков, ранее выступавших в казахстанской
Также с командой тренируется Милан Стоянович, игравший ранее за «Шахтер» и «Окжетпес».
На сборах «Арыс» уступил ФК «Ингулец» из Украины — 0:2 и польскому «Видзеву» — 2:3, а завершил вничью матч с грузинской «Чихурой» — 1:1.
«Акжайык»
В расположении уральского клуба по различной информации находятся несколько игроков.
Сообщается, что в клуб может перейти бывший игрок «Акжайыка» Игорь Зенькович, украинский вратарь Сергей Литовченко, а также бывший футболист «Кайрата» и «Тараза» Самат Сарсенов, который последний сезон провел в Латвии и казахстанец Магомед Парагульгов, выступавший недавно на Кипре.
В недавнем матче уральцы разгромили «Ноа Юрмала» из Латвии со счетом 4:0.
Напомним, казахстанская
Из первой лиги вернулись «Атырау» и «Актобе», а «Арыс» из Туркестанской области и «Акжайык» являются кандидатами на участие в КПЛ-2021.