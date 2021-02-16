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19:29 (мск), источник: Vesti.kz

Обыгрывал Казахстан, заменил Мхитаряна и чуть не ушел на фронт. Что известно о новичке «Астаны»

Он забил два гола за сборную.

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Защитник сборной Армении Вараздат Ароян подписал контракт с «Астаной», став вторым представителем своей страны в столичном клубе. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, чем интересен новичок шестикратных чемпионов Казахстана.

Информация о том, что Ароян приедет в КПЛ, появилась в начале февраля. Правда, по данным источника Vesti.kz, защитник сборной Армении должен был присоединиться к «Таразу», который недавно принял его соотечественник Вардан Минасян. Такой трансфер выглядел логичным, впрочем, скепсис вызывали скромные задачи жамбыльского клуба. Предыдущим клубом Арояна был бедствующий «Тамбов», замыкающий турнирную таблицу РПЛ. В его составе 28-летний центральный защитник в текущем сезоне РПЛ провел восемь матчей.

Команда
Астана

Ароян недавно покинул «Тамбов» в качестве свободного агента и совершенно бесплатно достался «Астане».

Также в его карьере были ереванский «Пюник», екатеринбургский «Урал» и иранский «Падиде».
Осенью прошлого года перед трансфером в «Тамбов» Ароян должен был подписать контракт с греческой «Ларисой». Но клуб со ссылкой на агента игрока объявил о том, что армянский футболист был мобилизован на родине в ряды вооруженных сил Армении во время конфликта в Нагорном Карабахе, активная фаза которого длилась с сентября по ноябрь 2020 года, и отправился на фронт.

Впрочем, сам игрок практически сразу опроверг эту информацию, но отметил, что финансово помогает своей стране. В октябре он уже стал игроком «Тамбова».

За все время выступлений в российской премьер-лиге он забил три гола.

В сборной Армении Ароян дебютировал в 2011 году в возрасте 18 лет. Футболист провел за национальную команду 55 матчей, в том числе два против Казахстана в рамках квалификации ЧМ-2018. В одной из них соперник нашей сборной победил, а в другой была зафиксирована ничья.

В ее составе новичок «Астаны» забил два гола, оба в драматичных встречах против Черногории и Кипра. В первом случае армяне по ходу матча уступали дома 0:2, но выиграли 3:2. Ароян сравнял счет.

В игре с киприотами в ноябре 2017, состоявшейся в Ереване, защитник удвоил преимущество хозяев. Матч также завершился со счетом 3:2. В составе гостей один из голов забил Пиерос Сотириу, который в 2020 году проведет сезон в «Астане».

В национальной команде Ароян стал вице-капитаном, замещая в последних встречах в рамках Лиги наций в этом статусе Генриха Мхитаряна.

Напомним, «Астана» в КПЛ-2020 заняла третье место. Бронзовые медали чемпионата Казахстана стали первыми в истории клуба. В нынешнее межсезонье столичный клуб попрощался с рядом лидеров.

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