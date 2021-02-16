Абикен в опорную зону, а позиция вингера под вопросом. Как травма Гуральски изменит расстановку в полузащите «Кайрата»?

«Кайрат», потерявший на длительный срок Яцека Гуральски, скорее всего произведет перестановки в центре поля. Корреспондент Vesti.kz предположил, как может сложиться возможная трансформация полузащиты и почему клубу нужен еще один вингер.

В предыдущем сезоне Гуральски сыграл важную роль в построениях команды и имеет весомую роль в чемпионстве «Кайрата». Поляк был настолько убедителен в опорной зоне, что освободил от своих функций Айбола Абикена, который также исполнял роль разрушителя. Абикен в итоге был отправлен на правый край атаки.

Команда Кайрат

Теперь Абикен, скорее всего, вернется к своим профильным обязанностям. А кто может выступить в роли вингера?

С учетом того, что Еркебулан Тунгышбаев и Еркебулан Сейдахмет не убедили тренерский штаб алматинцев, первый уже в расположении «Ордабасы», а второй вне обоймы, проходящей сборы.

Из имеющихся футболистов на роль вингера могут претендовать Штрели Мамба, который сочетает в себе умение играть как на позиции центрфорварда, так и на фланге, Камо Оганесян, полезный, как обороне, так и в атаке. Еще одним таким футболистом является Данияр Усенов. Однако универсализм Мамбы и Оганесяна похвален, но думается, что Алексей Шпилевский предпочтет использовать немца в паре с Вагнером Лавом на острие атаки, а армянину определит роль в защитной линии. А Усенов хоть и смотрелся прилично в матчах КПЛ-2020, вряд-ли еще полноправно притендует на место в основном составе.

Таким образом, стоит предположить, что позиция правого вингера сейчас вакантна. Это обусловлено отсутствием Тунгышбаева и Сейдахмета, а также уходом Конрада Вжесиньски.

Вероятно, что «Кайрат» должен подписать игрока на край атаки. На днях клуб отправился на заключительные сборы в Турцию.

Отметим, что Гуральски получил разрыв крестообразных связок правого колена в товарищеском матче против украинского «Руха».