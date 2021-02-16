«Кайсару» в несколько раз увеличили бюджет на сезон-2021
Обнародована сумма.
Обнародована сумма.
В Кызылординской области определили размер финансирования ФК «Кайсар» на новый сезон КПЛ, передают Vesti.kz.
Как сообщается на сайте госзакупок, местное Управление физической культуры и спорта на содержание футбольного клуба в 2021 году выделило сумму в размере 1,6 миллиарда тенге.
Отметим, что этот бюджет значительно выше того, что был выделен «Кайсару» в 2020 году.
Так, как ранее сообщили в Управлении на запрос Vesti.kz, в прошлый раз клубу было выделено 637 миллионов 822 тысячи тенге.
Напомним, в КПЛ-2020 «Кайсар» занял седьмое место.