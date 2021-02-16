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21:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсару» в несколько раз увеличили бюджет на сезон-2021

Обнародована сумма.

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В Кызылординской области определили размер финансирования ФК «Кайсар» на новый сезон КПЛ, передают Vesti.kz.

Команда
Кайсар

Как сообщается на сайте госзакупок, местное Управление физической культуры и спорта на содержание футбольного клуба в 2021 году выделило сумму в размере 1,6 миллиарда тенге.

Отметим, что этот бюджет значительно выше того, что был выделен «Кайсару» в 2020 году.

Так, как ранее сообщили в Управлении на запрос Vesti.kz, в прошлый раз клубу было выделено 637 миллионов 822 тысячи тенге.

Напомним, в КПЛ-2020 «Кайсар» занял седьмое место.

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