Подтверждены время и дата матча Кубка Англии с «Лестером»

«Манчестер Юнайтед» встретится с «Лестер Сити» в шестом раунде Кубка Англии в воскресенье, 21 марта, об этом официально объявил клуб.

Матч начнется в 18:00 по центральноевропейскому времени.

«Красные дьяволы» уже выбили из турнира «Уотфорд», «Ливерпуль» и «Вест Хэм».

Полная жеребьевка 6-го тура Кубка Англии:

Эвертон — Манчестер Сити.

Борнмут — Саутгемптон.

Лестер — МЮ.