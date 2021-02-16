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22:24 (мск), источник: Sports.Ru

Подтверждены время и дата матча Кубка Англии с «Лестером»

Игра на King Power Stadium состоится 21 марта.

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«Манчестер Юнайтед» встретится с «Лестер Сити» в шестом раунде Кубка Англии в воскресенье, 21 марта, об этом официально объявил клуб.

Матч начнется в 18:00 по центральноевропейскому времени.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Красные дьяволы» уже выбили из турнира «Уотфорд», «Ливерпуль» и «Вест Хэм».

Полная жеребьевка 6-го тура Кубка Англии:

Эвертон — Манчестер Сити.

Борнмут — Саутгемптон.

Лестер — МЮ.

Челси — Шеффилд Юнайтед.

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