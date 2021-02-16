Подтверждены время и дата матча Кубка Англии с «Лестером»
Игра на King Power Stadium состоится 21 марта.
Игра на King Power Stadium состоится 21 марта.
«Манчестер Юнайтед» встретится с «Лестер Сити» в шестом раунде Кубка Англии в воскресенье, 21 марта, об этом официально объявил клуб.
Матч начнется в 18:00 по центральноевропейскому времени.
«Красные дьяволы» уже выбили из турнира «Уотфорд», «Ливерпуль» и «Вест Хэм».
Полная жеребьевка 6-го тура Кубка Англии:
Эвертон — Манчестер Сити.
Борнмут — Саутгемптон.
Лестер — МЮ.
Челси — Шеффилд Юнайтед.