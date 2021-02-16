Швейцарская прокуратура обжалует оправдательный приговор президенту ПСЖ

По версии обвинения, на встрече в октябре 2013 года во французской штаб-квартире beIN Аль-Хелаифи пообещал Вальке купить и предоставить в исключительное пользование виллу на Сардинии стоимостью 5 млн евро, если тот поможет ему получить телевизионные права на показ чемпионатов мира 2026 и 2030 годов в Северной Африке и на Ближнем Востоке. На слушаниях в сентябре прокуратура запросила для Вальке 36 месяцев лишения свободы, а для Аль-Хелаифи — 28 месяцев. В итоге федеральный суд Швейцарии вынес оправдательный вердикт в отношении Аль-Хелаифи, а Вальке приговорил к 120 дням лишения свободы условно, признав его виновным в гражданском правонарушении, но не в уголовном.