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16 февраля, источник: Sport24

Швейцарская прокуратура обжалует оправдательный приговор президенту ПСЖ

Швейцарская прокуратура обжалует оправдательный приговор президенту «Пари Сен-Жермен» Насеру Аль-Хелаифи по обвинению в коррупции при присвоении прав на трансляции футбольных матчей. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на пресс-секретаря швейцарской прокуратуры.

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Источник: AP 2020

Аль-Хелаифи, глава вещательной группы beIN Media, был оправдан в октябре после судебного разбирательства, в котором он участвовал вместе с бывшим генеральным секретарем ФИФА Жеромом Вальке.

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Швейцарская прокуратура получила официальное решение суда в январе, а в феврале подала апелляционную жалобу на решение федерального суда Швейцарии.

Команда
ПСЖ

По версии обвинения, на встрече в октябре 2013 года во французской штаб-квартире beIN Аль-Хелаифи пообещал Вальке купить и предоставить в исключительное пользование виллу на Сардинии стоимостью 5 млн евро, если тот поможет ему получить телевизионные права на показ чемпионатов мира 2026 и 2030 годов в Северной Африке и на Ближнем Востоке. На слушаниях в сентябре прокуратура запросила для Вальке 36 месяцев лишения свободы, а для Аль-Хелаифи — 28 месяцев. В итоге федеральный суд Швейцарии вынес оправдательный вердикт в отношении Аль-Хелаифи, а Вальке приговорил к 120 дням лишения свободы условно, признав его виновным в гражданском правонарушении, но не в уголовном.

Аль-Хелаифи является президентом «ПСЖ» и членом исполкома УЕФА. Вальке занимал пост генсека ФИФА с 2007 года. В 2015-м он был временно отстранен от исполнения обязанностей из-за возможной причастности к нелегальным схемам продаж билетов на матчи чемпионата мира-2014. Спустя год он был отстранен от работы на 10 лет.

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