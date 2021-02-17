Буффон признан лучшим голкипером XXI века. Второй — Касильяс

Общий рейтинг XXI века составлен по принципу совмещения ежегодных рейтингов в период с 2001 по 2020 год. В список вошли вратари, попадавшие в топ-20. Так, голкиперу, который занимал в ежегодном рейтинге первое место, начислялось 20 баллов, второе — 19 баллов, и далее по такому же принципу.