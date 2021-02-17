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09:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Буффон признан лучшим голкипером XXI века. Второй — Касильяс

Джанлуиджи Буффон признан лучшим голкипером XXI века.

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Источник: AP 2020

Рейтинг лучших вратарей современности опубликовала Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

Общий рейтинг XXI века составлен по принципу совмещения ежегодных рейтингов в период с 2001 по 2020 год. В список вошли вратари, попадавшие в топ-20. Так, голкиперу, который занимал в ежегодном рейтинге первое место, начислялось 20 баллов, второе — 19 баллов, и далее по такому же принципу.

Напомним, ранее IFFHS также опубликовала список лучших арбитров XXI века. Первое место занял немец Феликс Брих.

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