Черышев возобновил тренировки по индивидуальной программе
Российский нападающий «Валенсии» Денис Черышев вернулся к занятиям по индивидуальной программе, сообщает издание Superdeporte.
Российский нападающий «Валенсии» Денис Черышев вернулся к занятиям по индивидуальной программе, сообщает издание Superdeporte.
30-летний россиянин пропустил три игры «Валенсии»
Ранее, 13 февраля, испанское издание Deporte Valenciano назвало Черышева футболистом, обремененным травмами, и предложило продать россиянина.
В сезоне-2020/21 Черышев провел 14 матчей за «Валенсию» во всех турнирах, на его счету 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость россиянина в 4 миллиона евро.