Рамос — самый результативный защитник XXI века. Иванович — в топ-10

Центральный защитник мадридского «Реала» забил 126 голов на клубном и международном уровне. На втором месте списка находится японец Маркус Тулио Танака, который завершил карьеру в 2019 году, забив 104 гола на высшем уровне (не считая голов во втором японском дивизионе). Только Рамос и Танака достигли отметки в 100 голов в XXI веке.