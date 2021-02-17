Бонуччи пропустит около трех недель
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи не поможет своей команде в ближайших матчах. Футболист получил травму и пропустит около трех недель. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи не поможет своей команде в ближайших матчах. Футболист получил травму и пропустит около трех недель. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
Травму Бонуччи получил в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту». Несмотря на это защитник полетит на игру, которая состоится в среду, 17 февраля. Также матч пропустит Пауло Дибала.
В нынешнем сезоне 33-летний Бонуччи принял участие в 18-ти матчах Серии А и забил 2 гола. Начало матча «Порту» — «Ювентус», в 23:00 мск.