Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе «Фиорентины»

По информации источника, главный тренер «фиалок» Чезаре Пранделли доволен формой футболиста. Сообщается, что игрок может провести 20−30 минут игрового времени в ближайшем матче команды против «Специи» в 23-м туре чемпионата Италии, который состоится в пятницу, 19 февраля. В медицинском штабе клуба считают, что россиянин выйдет на пик формы через 3 недели.