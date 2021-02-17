«Астана» дважды вела, но сыграла вничью с клубом ФНЛ: Муртазаев сделал дубль, а Гурман привез пенальти

Сначала первым на 37-й минуте забил Роман Муртазаев, но уже на 39-й на табло снова была ничья.

На 56-й минуте россияне вышли вперед, а на 62-й сравнял уже Муртазаев, оформивший дубль. Спустя еще две минуты «Астана» снова повела в счете, ее вывел вперед 19-летний форвард Станислав Басманов. Но на 82-й Марк Гурман, который был в этой встрече капитаном, во время верховой борьбы толкнул соперника в спину и привез пенальти в ворота Александра Заруцкого. «Балтика» 11-метровый реализовала и установила окончательный счет.