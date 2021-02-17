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13:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» дважды вела, но сыграла вничью с клубом ФНЛ: Муртазаев сделал дубль, а Гурман привез пенальти

ФК «Астана» сыграла вничью с калининградской «Балтикой», выступающей в ФНK — втором по значимости дивизионе России, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла на сборах команд в Турции и завершилась со счетом 3:3.

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Источник: Reuters

Казахстанский клуб дважды вел по ходу матча, но каждый раз соперникам удалось сравнять.

Сначала первым на 37-й минуте забил Роман Муртазаев, но уже на 39-й на табло снова была ничья.
На 56-й минуте россияне вышли вперед, а на 62-й сравнял уже Муртазаев, оформивший дубль. Спустя еще две минуты «Астана» снова повела в счете, ее вывел вперед 19-летний форвард Станислав Басманов. Но на 82-й Марк Гурман, который был в этой встрече капитаном, во время верховой борьбы толкнул соперника в спину и привез пенальти в ворота Александра Заруцкого. «Балтика» 11-метровый реализовала и установила окончательный счет.

Отметим, что сегодня, 17 февраля, в 20:00 по времени Нур-Султана «Астана» сыграет с московским «Торпедо», но уже другим составом.

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