«Желаю, чтобы как можно быстрее команда вернулась на вершину». «Астана» объявила об уходе Постникова

«Футбольный клуб «Астана» подарил мне море ярких эмоций и воспоминаний, думаю, что любой футболист мечтает играть в групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы, и в составе астанчан мне представилась эта возможность. Семь лет в «Астане» навсегда останутся в моей памяти и памяти моей семьи, мои дети и жена чувствовали себя здесь как дома, мы нашли очень много друзей!

Но пришло время расставаться. Я хотел бы сказать огромное спасибо клубу, всем, с кем мне посчастливилось выходить на поле, всему тренерскому штабу, руководству, всем сотрудникам и, конечно, болельщикам за эти счастливые семь лет!

Я уверен, что «Астану» впереди ждет светлое будущее, желаю, чтобы как можно быстрее команда вернулась на вершину, этого заслуживает как сам клуб, так и его преданные болельщики!" — прокомментировал Постников.