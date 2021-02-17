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18:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Желаю, чтобы как можно быстрее команда вернулась на вершину». «Астана» объявила об уходе Постникова

ФК «Астана» по обоюдному согласию расторг с защитником Евгением Постниковым контракт, который действовал до конца 2021 года, сообщается на сайте клуба. Футболист отметил, что пришло время расставаться, и пожелал команде быстрее вернуться на вершину.

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«Футбольный клуб «Астана» подарил мне море ярких эмоций и воспоминаний, думаю, что любой футболист мечтает играть в групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы, и в составе астанчан мне представилась эта возможность. Семь лет в «Астане» навсегда останутся в моей памяти и памяти моей семьи, мои дети и жена чувствовали себя здесь как дома, мы нашли очень много друзей!

Но пришло время расставаться. Я хотел бы сказать огромное спасибо клубу, всем, с кем мне посчастливилось выходить на поле, всему тренерскому штабу, руководству, всем сотрудникам и, конечно, болельщикам за эти счастливые семь лет!

Я уверен, что «Астану» впереди ждет светлое будущее, желаю, чтобы как можно быстрее команда вернулась на вершину, этого заслуживает как сам клуб, так и его преданные болельщики!" — прокомментировал Постников.

Напомним, 34-летний защитник выступал за столичный клуб с 2014 года, став в его составе шестикратным чемпионом Казахстана. Постников играл с «Астаной» в основных стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы и провел восемь матчей за сборную Казахстана. Ранее появилась информация, что он завершит игровую карьеру.

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