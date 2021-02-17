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20:33 (мск), источник: БЕЛТА

«Шахтер» разгромил футбольную сборную Узбекистана на сборе в ОАЭ

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты белорусских клубов провели очередные контрольные матчи на предсезонных сборах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Чемпион страны солигорский «Шахтер» завершил месячный тренировочный сбор в ОАЭ крупной победой над национальной сборной Узбекистана — 3:0. В первом тайме счет открыл Юлиус Сзоке, а после перерыва отличились Эзе Океухи и Егор Филипенко.

Бронзовые призеры белорусского первенства футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» в своем первом спарринге в Турции обыграли узбекистанский клуб АГМК из Алмалыка с результатом 2:1. В самом начале игры гол забил Виталий Устинов, а незадолго до финального свистка победную точку поставил Самюэль Одеоибо. На 20 февраля у команды Юрия Пунтуса намечен товарищеский матч с российским «Ротором» из Волгограда, который тренирует белорусский специалист Александр Хацкевич.

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