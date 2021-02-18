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00:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Бари» выиграл первый матч под руководством Карреры

«Бари» обыграл «Монополи» (1:0) в матче 25-го тура итальянской серии С (группа С) 17 февраля. Команда провела первый матч под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.

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Единственный мяч забил Пьетро Чианчи. «Бари» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Команда
Бари

Массимо Каррера был назначен главным тренером «Бари» 8 февраля. Контракт рассчитан до конца сезона. Он предусматривает автоматическое продление до 2022 года в случае выхода в серию В.

56-летний специалист работал со «Спартаком» с 2016 по 2018 годы. В 2017 году тренер привел красно-белых к чемпионству. Также он выиграл Суперкубок России.

Последним местом работы Карреры был греческий АЕК, из которого итальянец ушел 22 декабря 2020 года.

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