«Бари» выиграл первый матч под руководством Карреры

Единственный мяч забил Пьетро Чианчи. «Бари» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Команда Бари

Массимо Каррера был назначен главным тренером «Бари» 8 февраля. Контракт рассчитан до конца сезона. Он предусматривает автоматическое продление до 2022 года в случае выхода в серию В.

56-летний специалист работал со «Спартаком» с 2016 по 2018 годы. В 2017 году тренер привел красно-белых к чемпионству. Также он выиграл Суперкубок России.