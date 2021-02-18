«Манчестер Сити» в гостях обыграл «Эвертон», одержав 17-ю победу подряд во всех турнирах

Для команды Хосепа Гвардиолы эта победа стала 17-й подряд во всех турнирах и 12-й в АПЛ.

Благодаря этой виктории «Манчестер» оторвался от ближайшего преследователя в турнирной таблице АПЛ («Манчестер Юнайтед») на 10 очков. Всего «горожане» набрали 56 очков в 24 матчах. «Эвертон», в активе которого 37 очков после 23 матчей, находится на 7-й позиции.