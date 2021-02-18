«Манчестер Сити» в гостях обыграл «Эвертон», одержав 17-ю победу подряд во всех турнирах
В Ливерпуле состоялся перенесенный матч 16-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Сити» в гостях победил «Эвертон» со счетом 3:1.
В Ливерпуле состоялся перенесенный матч 16-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Сити» в гостях победил «Эвертон» со счетом 3:1.
За хозяев единственный гол забил Ришарлисон (37-я минута). В составе «горожан» отличились Фил Фоден (32), Рияд Марез (63) и Бернарду Силва (77).
Для команды Хосепа Гвардиолы эта победа стала 17-й подряд во всех турнирах и 12-й в АПЛ.
Благодаря этой виктории «Манчестер» оторвался от ближайшего преследователя в турнирной таблице АПЛ («Манчестер Юнайтед») на 10 очков. Всего «горожане» набрали 56 очков в 24 матчах. «Эвертон», в активе которого 37 очков после 23 матчей, находится на 7-й позиции.