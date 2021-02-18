Текущие события
Футбол. Зарубежный
17.02
Эвертон
Манчестер Сити
13
Футбол. Зарубежный
17.02
Марсель
Ницца
32
Футбол. Еврокубки
17.02
Порту
Ювентус
21
Футбол. Еврокубки
17.02
Севилья
Боруссия Д
23
Футбол. Зарубежный
17.02
Бернли
Фулхэм
11
Футбол. Зарубежный
17.02
Леванте
Атлетико
11
Все события
Фоторепортажи
8Макгрегор проиграл Порье
10«ПСЖ» разгромил «Барселону» в Лиге чемпионов
01:29 (мск), источник: Sport24

«Манчестер Сити» в гостях обыграл «Эвертон», одержав 17-ю победу подряд во всех турнирах

В Ливерпуле состоялся перенесенный матч 16-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Сити» в гостях победил «Эвертон» со счетом 3:1.

Наверх
Источник: mancity.com

За хозяев единственный гол забил Ришарлисон (37-я минута). В составе «горожан» отличились Фил Фоден (32), Рияд Марез (63) и Бернарду Силва (77).

Для команды Хосепа Гвардиолы эта победа стала 17-й подряд во всех турнирах и 12-й в АПЛ.

Благодаря этой виктории «Манчестер» оторвался от ближайшего преследователя в турнирной таблице АПЛ («Манчестер Юнайтед») на 10 очков. Всего «горожане» набрали 56 очков в 24 матчах. «Эвертон», в активе которого 37 очков после 23 матчей, находится на 7-й позиции.

Эвертон
1:3
Первый тайм: 1:1
Манчестер Сити
 «Школу я окончил девственником». Василий Уткин рассказал о первом сексе
Олимпийская чемпионка: «Мне стыдно, что я живу в России. Посмотрите, что происходит вокруг!»
Открыть континент: «Краснодар» готовится к загребскому «Динамо»
«Порту» обыграл «Ювентус» в первом матче 1/8 Лиги чемпионов
Мартен Фуркад: Санкции в отношении России бессмысленные
Дубль Холанда принес «Боруссии» победу над «Севильей» в 1/8 ЛЧ
«Бари» выиграл первый матч под руководством Массимо Карреры
Гол Чалова помог ЦСКА одержать победу в матче с испанским клубом
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь