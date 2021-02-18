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10:01 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана покинул участника еврокубков и нашел новый клуб

Защитник сборной Казахстана по футболу Темирлан Ерланов покинул расположение «Тобола» и присоединился к своему бывшему клубу — «Ордабасы». Об этом сообщил журналист Айдын Кожахмет.

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Источник: Reuters

По информации инсайдера, Ерланов не пожелал оставаться в костанайской команде ни при каких условиях. И дело тут совсем не в деньгах. У защитника на это были свои причины.

До «Тобола» предыдущие четыре сезона он отыграл за «Иртыш». Также в его карьере были родной «Восток» из Усть-Каменогорска и «Сункар».

В сборной Казахстана Ерланов дебютировал в 2019 году и провел девять матчей, в которых отметился одним голом.

Напомним, «Тобол» занял второе место в КПЛ-2020 и представит Казахстан в новом еврокубковом турнире УЕФА — Лиге конференций.

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