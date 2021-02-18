Футболист сборной Казахстана покинул участника еврокубков и нашел новый клуб

По информации инсайдера, Ерланов не пожелал оставаться в костанайской команде ни при каких условиях. И дело тут совсем не в деньгах. У защитника на это были свои причины.
До «Тобола» предыдущие четыре сезона он отыграл за «Иртыш». Также в его карьере были родной «Восток» из Усть-Каменогорска и «Сункар».
В сборной Казахстана Ерланов дебютировал в 2019 году и провел девять матчей, в которых отметился одним голом.
Напомним, «Тобол» занял второе место в КПЛ-2020 и представит Казахстан в новом еврокубковом турнире УЕФА — Лиге конференций.