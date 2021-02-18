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12:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» перехватил у «Астаны» лучшего бомбардира «Пахтакора» за 1,5 миллиона евро

ФК «Актобе» объявил о подписании контракта с 27-летним нападающим сборной Узбекистана Игорем Сергеевым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Сергеев — лучший бомбардир «Пахтакора» в истории чемпионатов Узбекистана. В прошлом сезоне он забил 16 голов в 24 играх, а его клуб стал чемпионом страны.

Помимо «Пахтакора», нападающий выступал за эмиратскую «Аль-Дафру» и китайский «Бэйцзин Гоань».

С 2013 года нападающий вызывается в сборную Узбекистана (53 матча и 17 голов). На Кубке Содружества-2013 Сергеев оформил дубль в ворота молодежной сборной Казахстана (2:3).

Transfermarkt оценивает форварда в 1,5 миллиона евро.

Добавим, что в услугах Сергеева также была заинтересована «Астана». Столичный клуб рассматривал его в качестве замены киприота Пиероса Сотириу, который был продан в «Лудогорец».

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