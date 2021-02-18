«Актобе» перехватил у «Астаны» лучшего бомбардира «Пахтакора» за 1,5 миллиона евро
ФК «Актобе» объявил о подписании контракта с 27-летним нападающим сборной Узбекистана Игорем Сергеевым, сообщает корреспондент Vesti.kz.
ФК «Актобе» объявил о подписании контракта с 27-летним нападающим сборной Узбекистана Игорем Сергеевым, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сергеев — лучший бомбардир «Пахтакора» в истории чемпионатов Узбекистана. В прошлом сезоне он забил 16 голов в 24 играх, а его клуб стал чемпионом страны.
Помимо «Пахтакора», нападающий выступал за эмиратскую «Аль-Дафру» и китайский «Бэйцзин Гоань».
С 2013 года нападающий вызывается в сборную Узбекистана (53 матча и 17 голов). На Кубке Содружества-2013 Сергеев оформил дубль в ворота молодежной сборной Казахстана (2:3).
Transfermarkt оценивает форварда в 1,5 миллиона евро.
Добавим, что в услугах Сергеева также была заинтересована «Астана». Столичный клуб рассматривал его в качестве замены киприота Пиероса Сотириу, который был продан в «Лудогорец».