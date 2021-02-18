«Барселона» намерена летом назначить Хави на пост главного тренера
«Барселона» определилась с потенциальным преемником главного тренера команды Рональда Кумана.
«Барселона» определилась с потенциальным преемником главного тренера команды Рональда Кумана.
Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере»,
Хави является легендой «Барселоны». Он является воспитанником каталонцев и защищал цвета клуба с 1998 по 2015 год. С
Куман возглавил «Барселону» прошлым летом. В недавнем первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда разгромно проиграла дома «Пари Сен-Жермен» (1:4). В Примере