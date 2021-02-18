«Актобе» объявил о переходе экс-игрока клуба АПЛ
Малийский полузащитник Тонго Думбия подписал контракт с «Актобе», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на
Малийский полузащитник Тонго Думбия подписал контракт с «Актобе», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на
Думбия начинал свою карьеру во французском «Шатору», после чего перебрался в «Ренн». С 2012 по 2014 год играл в футболке английского «Вулверхэмптона» в Чемпионшипе (сейчас клуб выступает в АПЛ). Также играл за французские «Валансьен» и «Тулузу», хорватский «Динамо Загреб», эмиратские «Аль-Айн» и «Аджман».
Всего на клубном уровне сыграл 248 матчей, забил 14 голов и сделал 14 результативных передач.
Также является бывшим игроком сборной Мали, в составе которой провел 20 матчей. Принимал участие в групповой стадии Кубка африканских наций.
Ранее «Актобе» подписал еще одного новичка — 27-летнего нападающего сборной Узбекистана Игоря Сергеева.