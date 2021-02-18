«Актобе» объявил о переходе экс-игрока клуба АПЛ

Думбия начинал свою карьеру во французском «Шатору», после чего перебрался в «Ренн». С 2012 по 2014 год играл в футболке английского «Вулверхэмптона» в Чемпионшипе (сейчас клуб выступает в АПЛ). Также играл за французские «Валансьен» и «Тулузу», хорватский «Динамо Загреб», эмиратские «Аль-Айн» и «Аджман».