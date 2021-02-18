Финал Кубка Беларуси по футболу пройдет 23 мая в Гомеле
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный поединок 30-го розыгрыша Кубка Беларуси по футболу состоится 23 мая в Гомеле.
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный поединок 30-го розыгрыша Кубка Беларуси по футболу состоится 23 мая в Гомеле.
Такое решение принято сегодня на заседании исполкома ассоциации «Белорусская федерация футбола», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Гомельский стадион «Центральный» во второй раз примет решающий кубковый матч. В первый раз это было в 2015 году, когда футболисты борисовского БАТЭ завоевали Кубок страны, разгромив солигорский «Шахтер» со счетом 4:1.
В четвертьфинальной стадии нынешнего розыгрыша сыграют: БАТЭ (Борисов) — «Витебск», «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Арсенал» (Дзержинск), «Минск» — «Ислочь» (Минский район), «Шахтер» (Солигорск) — «Неман» (Гродно).