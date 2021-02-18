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17:03 (мск), источник: Sport24

Глава АПЛ заявил, что турнир не сократит число команд-участниц в угоду реформам Лиги чемпионов

Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс исключил возможность сокращения числа команд, выступающих в турнире, до 18 команд.

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На фоне нежелания УЕФА допустить создание топ-клубами Европы нового соревнования — Суперлиги, конфедерация столкнулась с необходимостью пересмотреть структуру Лиги чемпионов, чтобы удовлетворить некоторые запросы ведущих клубов, в том числе повышение их доли при распределении доходов. Лигу чемпионов планируется реформировать к 2024 году. В связи с этим в СМИ появилась информация о том, что в угоду реформированному турниру, где должно стать больше матчей, число команд-участниц внутренних чемпионатов может быть сокращено.

Выступая 18 февраля на саммите FT Business of Football, Мастерс заявил, что изменения в количестве команд-участниц АПЛ в ближайшее время не предвидятся.

«В настоящий момент и в ближайшем будущем Премьер-лига останется соревнованием с 20 клубами-участниками», — цитирует Мастерса The Telegraph.

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