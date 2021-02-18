Глава АПЛ заявил, что турнир не сократит число команд-участниц в угоду реформам Лиги чемпионов

На фоне нежелания УЕФА допустить создание топ-клубами Европы нового соревнования — Суперлиги, конфедерация столкнулась с необходимостью пересмотреть структуру Лиги чемпионов, чтобы удовлетворить некоторые запросы ведущих клубов, в том числе повышение их доли при распределении доходов. Лигу чемпионов планируется реформировать к 2024 году. В связи с этим в СМИ появилась информация о том, что в угоду реформированному турниру, где должно стать больше матчей, число команд-участниц внутренних чемпионатов может быть сокращено.