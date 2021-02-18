Глава АПЛ заявил, что турнир не сократит число команд-участниц в угоду реформам Лиги чемпионов
Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс исключил возможность сокращения числа команд, выступающих в турнире, до 18 команд.
Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс исключил возможность сокращения числа команд, выступающих в турнире, до 18 команд.
На фоне нежелания УЕФА допустить создание
Выступая 18 февраля на саммите FT Business of Football, Мастерс заявил, что изменения в количестве
«В настоящий момент и в ближайшем будущем