«Тобол» официально подписал нового вратаря и полузащитника сборной Казахстана

С Цуприковым соглашение рассчитано до конца сезона. Свою профессиональную карьеру 23-летний вратарь начал в 2013 году в составе команды «Шахтер-Булат». В основном составе «Шахтера» дебютировал в 2018-м в выездном поединке против кызылординского «Кайсара». Выступал за юношеские сборные Казахстана до 17 и до 19 лет.

Профессиональная карьера Тагыбергена началась в его родной Кызылорде, где он подписал контракт с местным «Кайсаром» в 2008 году. В составе этой команды играл в чемпионате Казахстана, начиная с сезона 2008-го, и покинул клуб после сезона 2012 года.

В 2013-м Тагыберген перешел в «Актобе». В этом клубе стал чемпионом страны, затем серебряным и бронзовым призером, выигрывал с командой Суперкубок Казахстана.

В 2016 году Асхата пригласил столичный клуб «Астана», с которым он стал двукратным чемпионом КПЛ и выиграл Кубок страны. В феврале 2017-го хавбек присоединился к костанайскому «Тоболу», где провел десять игр в первом круге. В январе 2018-го вернулся в «Кайсар».

К «желто-зеленым» 30-летний полузащитник сборной Казахстана присоединился на сборах в Турции, выбрав себе 8-й номер.

Из последних трансферов зимы можно отметить переходы в «Тобол» полузащитника сборной Гвинеи-Бисау Тони Силвы и форварда сборной Грузии Элгуджи Лобжанидзе.