Экс-футболист «Анжи» и «Рубина» присоединился к казахстанскому клубу

В сезоне 2017 года центральный полузащитник перешел в систему «Анжи», где сначала выступал за дубль, а затем в сезоне-2018/19 ярко дебютировал за главную команду из Махачкалы. Впоследствии хавбек выступал за казанский «Рубин», где играл под руководством Романа Шаронова. Последним клубом Закирова был белорусский клуб «Минск».