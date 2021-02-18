Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Арсенал
Футбол. Еврокубки
23:00
Антверпен
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
23:00
Зальцбург
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
23:00
Мольде
Хоффенхайм
Футбол. Еврокубки
23:00
Гранада
Наполи
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби Тель-Авив
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Лилль
Аякс
Футбол. Еврокубки
20:55
Вольфсбергер
Тоттенхэм Хотспур
14
Футбол. Еврокубки
20:55
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
04
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Динамо З
23
Футбол. Еврокубки
20:55
Янг Бойз
Байер
43
Футбол. Еврокубки
20:55
Олимпиакос П
ПСВ
42
Футбол. Еврокубки
18:00
Динамо К
Брюгге
11
Все события
Фоторепортажи
17Том Брэди выиграл свой седьмой Супербоул
90Медведева улетела в космос, Загитова зажгла фаеры, Трусову закидали бананами. Главные фото Кубка Первого канала
21:01 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-футболист «Анжи» и «Рубина» присоединился к казахстанскому клубу

На просмотр в «Атырау» на сборах в Турции прибыл 22-летний российский полузащитник Камиль Закиров, который является воспитанником академии «Краснодара», сообщает Meta-ratings.kz.

Наверх

В сезоне 2017 года центральный полузащитник перешел в систему «Анжи», где сначала выступал за дубль, а затем в сезоне-2018/19 ярко дебютировал за главную команду из Махачкалы. Впоследствии хавбек выступал за казанский «Рубин», где играл под руководством Романа Шаронова. Последним клубом Закирова был белорусский клуб «Минск».

Напомним, что по итогам сезона-2020 «Атырау» вернулся в КПЛ из первой лиги. Зимой клуб продлил соглашение с армянским специалистом Арамом Восканяном.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Французы победили в сингл-миксте на чемпионате мира
«Салават» за секунду до конца матча вырвал победу у «Ак Барса»
ЦСКА стал победителем Западной конференции КХЛ
Губерниев: Сборная России достигла дна, и снизу постучали
Киевское «Динамо» упустило победу в матче плей-офф Лиги Европы
«Моя боль — только физическая»: Андрею Кириленко — 40 лет
«Идиоты»: Тихонов разнес тренеров сборной России по биатлону
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь