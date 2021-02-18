Экс-футболист «Анжи» и «Рубина» присоединился к казахстанскому клубу
На просмотр в «Атырау» на сборах в Турции прибыл 22-летний российский полузащитник Камиль Закиров, который является воспитанником академии «Краснодара», сообщает
На просмотр в «Атырау» на сборах в Турции прибыл 22-летний российский полузащитник Камиль Закиров, который является воспитанником академии «Краснодара», сообщает
В сезоне 2017 года центральный полузащитник перешел в систему «Анжи», где сначала выступал за дубль, а затем в сезоне-2018/19 ярко дебютировал за главную команду из Махачкалы. Впоследствии хавбек выступал за казанский «Рубин», где играл под руководством Романа Шаронова. Последним клубом Закирова был белорусский клуб «Минск».
Напомним, что по итогам сезона-2020 «Атырау» вернулся в КПЛ из первой лиги. Зимой клуб продлил соглашение с армянским специалистом Арамом Восканяном.