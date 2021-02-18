Форвард из Европы прокомментировал свой переход в «Астану»
Нападающий из Боснии и Герцеговины Семир Смайлагич, подписавший контракт с «Астаной», в интервью
Нападающий из Боснии и Герцеговины Семир Смайлагич, подписавший контракт с «Астаной», в интервью
— Я не так много знаю о Казахстане, но видел, что это красивая страна. «Астана» — это большой клуб, я видел игры клуба в Лиге Европы, надеюсь, что мы снова сыграем в еврокубках, — сказал он.
— Твои ожидания от сезона 2021 года?
— Конечно, мы все хотим, чтобы сезон сложился для нас успешно, как во внутреннем чемпионате, так и в Европе.
— Уже через две недели старт сезона, матчи за Суперкубок Казахстана. Что ты ждешь от них?
— Я уверен, что «Астане» по силам выиграть Суперкубок Казахстана, и он станет для нас первым титулом в этом году.
— Под каким номером ты хотел бы играть за «Астану»?
— Мне нравится номер 99, если он не занят, я хотел бы играть под ним.
Напомним, что легионер стал вторым новичком астанчан в этом межсезонье. Ранее соглашение со столичным клубом заключил защитник сборной Армении Вараздат Ароян. На сборах в Турции босниец забил два гола в трех матчах за столичный клуб, отличившись в играх против «Чайки» и «Торпедо».