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21:14 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард из Европы прокомментировал свой переход в «Астану»

Нападающий из Боснии и Герцеговины Семир Смайлагич, подписавший контракт с «Астаной», в интервью пресс-службе северян рассказал о том, что знал о клубе и стране, а также о своих ожиданиях на новый сезон.

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— Я не так много знаю о Казахстане, но видел, что это красивая страна. «Астана» — это большой клуб, я видел игры клуба в Лиге Европы, надеюсь, что мы снова сыграем в еврокубках, — сказал он.

— Твои ожидания от сезона 2021 года?

— Конечно, мы все хотим, чтобы сезон сложился для нас успешно, как во внутреннем чемпионате, так и в Европе.

— Уже через две недели старт сезона, матчи за Суперкубок Казахстана. Что ты ждешь от них?

— Я уверен, что «Астане» по силам выиграть Суперкубок Казахстана, и он станет для нас первым титулом в этом году.

— Под каким номером ты хотел бы играть за «Астану»?

— Мне нравится номер 99, если он не занят, я хотел бы играть под ним.

Напомним, что легионер стал вторым новичком астанчан в этом межсезонье. Ранее соглашение со столичным клубом заключил защитник сборной Армении Вараздат Ароян. На сборах в Турции босниец забил два гола в трех матчах за столичный клуб, отличившись в играх против «Чайки» и «Торпедо».

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