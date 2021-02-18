Форвард из Европы прокомментировал свой переход в «Астану»

— Я не так много знаю о Казахстане, но видел, что это красивая страна. «Астана» — это большой клуб, я видел игры клуба в Лиге Европы, надеюсь, что мы снова сыграем в еврокубках, — сказал он.

— Твои ожидания от сезона 2021 года?

— Конечно, мы все хотим, чтобы сезон сложился для нас успешно, как во внутреннем чемпионате, так и в Европе.

— Уже через две недели старт сезона, матчи за Суперкубок Казахстана. Что ты ждешь от них?

— Я уверен, что «Астане» по силам выиграть Суперкубок Казахстана, и он станет для нас первым титулом в этом году.

— Под каким номером ты хотел бы играть за «Астану»?

— Мне нравится номер 99, если он не занят, я хотел бы играть под ним.