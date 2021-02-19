Итальянский миллиардер инвестирует в белорусский футбольный клуб

При этом у инвесторов есть условие, пишет TUT.BY: они рассчитывают, что уже в этом сезоне «Крумкачы» будут выступать в Высшей лиге.

Мы знаем, что у них есть все основания претендовать на место в элите, если кто-либо из участников чемпионата не пройдет лицензирование и не выйдет на старт по финансовым причинам. По спортивному принципу «Крумкачы» первые в очереди. Очень надеюсь, что белорусский футбол не упустит этот шанс, — заявил Виталий Кутузов.

Команда заняла в первой лиге третье место, но на путевку в Высшую лигу претендует и ставшая шестой «Сморгонь». Белорусская федерация футбола объясняет это тем, что «Крумкачы» стали ее членами менее двух лет назад.

Представители футбольного клуба подтвердили, что находятся в активной стадии переговоров с итальянским миллиардером и «не оставляют попыток урегулировать этот вопрос с Белорусской федерацией футбола».

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