«Кайрат» показал фото своего лидера после операции
«Кайрат» на своей странице в Instagram опубликовал фото польского футболиста Яцека Гуральски после операции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Кайрат» на своей странице в Instagram опубликовал фото польского футболиста Яцека Гуральски после операции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Яцек успешно перенес операцию на колене. Мы тебя ждем! Выздоравливай скорее», — говорится в подписи к снимку.
Напомним, что 28-летний поляк выбыл на полгода
Гуральски перешел в алматинский клуб в начале прошлого сезона, подписав контракт до 2023 года. В КПЛ провел 16 матчей и помог «желто-черным» впервые за 16 лет выиграть золотые медали.