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14:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» показал фото своего лидера после операции

«Кайрат» на своей странице в Instagram опубликовал фото польского футболиста Яцека Гуральски после операции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Яцек успешно перенес операцию на колене. Мы тебя ждем! Выздоравливай скорее», — говорится в подписи к снимку.

Напомним, что 28-летний поляк выбыл на полгода из-за травмы, полученной в товарищеском матче с брестским «Рухом». (0:2).

Гуральски перешел в алматинский клуб в начале прошлого сезона, подписав контракт до 2023 года. В КПЛ провел 16 матчей и помог «желто-черным» впервые за 16 лет выиграть золотые медали.

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